Jugend forsch: Viel Lob für den S04-Nachwuchs

Für die Schalker Talente, die den Trip ins spanische Trainingslager nach Fuente Alamo mitgemacht haben, ist der große Schnupperkurs erst einmal vorbei. „Für die Jungs war es eine gute Gelegenheit, sich zu zeigen“, stellt Profi-Koordinator Sascha Riether fest, „alle sind ganz bodenständig und haben einen guten Eindruck hinterlassen. Man merkt, dass sie aus dem Bereich von A-Jugendtrainer Norbert Elgert kommen.“

Can Bozdogan war trotz der warmen Worte nicht ganz so happy, schließlich verabschiedete sich der U19-Kapitän mit einer leichten Bänderdehnung frühzeitig zurück nach Deutschland. „Ich habe wegen Bozdogan mit Norbert Elgert telefoniert“, sagt Riether. Aufgeschoben ist für den Nachwuchsmann nicht aufgehoben. Der Deutsch-Finne Malick Thiaw (18) erntete positive Kritiken, er spielte frech und forsch auf - so wie es sich Trainer David Wagner wünscht. „Malick hat keinen Respekt und haut sich voll rein. Er hat es auch super gemacht“, bilanziert Riether.

Der langjährige Bundesligaprofi hat in seiner Laufbahn schon viele Nachwuchskicker kommen und gehen sehen. Riether weiß, was eine Teilnahme am Profi-Trainingslager für die jungen Hüpfer bedeutet. „Die Jungs konnten in den Tagen in Spanien sehen, wie groß der Sprung von der A-Jugend in die Fußball-Bundesliga ist. So etwas im Fernsehen zu erleben, das ist etwas anderes, als selbst vor Ort dabei zu sein.“

US-Offensivmann Nick Taitague (20/Foto) hinterließ bei David Wagner ebenfalls seine Visitenkarte und hat definitiv nicht enttäuscht, auch wenn der Weg nach oben noch weit ist. „Nick Taitague ist ein kleiner Dribbler. Vielleicht kann er die Leute ja irgendwann einmal in der Veltins-Arena begeistern“, sagt Riether.