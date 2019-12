Jugend forsch beim TSC Gelsentanz

Wenige Tage vor Weihnachten gab es für die Lateineinsteigergruppe des TSC Gelsentanz bereits eine schöne Bescherung. Die neugegründete Gruppe erreichte beim Nikolaus-Pokal in Greven vordere Platzierungen. Louisa Skowron und Pascal Mikeska tanzten auf Platz zwei, Jennifer Tomme und Pascal Poredda wurden Dritte. Monika Molkski und Wladimir Ilin kamen auf einen guten vierten Rang.

„Der Wettbewerb in Greven war erst die zweite Veranstaltung, an der unsere Lateineinsteigergruppe teilgenommen hat. Eine Woche zuvor hat sie in Aachen getanzt. Wenn man so gute Platzierungen erreicht, macht uns das einerseits als Verein stolz und ist andererseits auch eine gute Motivation für die Tänzerinnen und Tänzer“, fasst Simon Bethke, Sportwart Leistungssport beim TSC Gelsentanz, zusammen.

Die drei Paare sind um die 18 Jahre alt und kamen eher durch Zufall zum Tanzen beim TSC. „Wir hatten uns beim Ruderclub eingemietet, weil dort das Bootshaus zur Verfügung stand, das wir für unser Tanz-Training nutzen konnten. Aus dem Ruderclub haben sich dann mehrere Jugendliche zusammengefunden, die bei uns mit dem Tanzen begonnen haben. Und daraus ist dann unter anderem die Einsteigergruppe entstanden“, bilanziert Bethke.

Der Sportwart freut sich vor allem über den Aspekt, dass beim TSC Gelsentanz wieder Talente aus den eigenen Reihen auf das Parkett gehen. „Das ist für uns eine tolle Sache. Wir haben endlich wieder eigenen Nachwuchs groß gezogen. Wir haben auch in Zukunft noch einige vor und wollen in diesem Bereich durchstarten.“ Über das Jahr verteilt werden in unterschiedlichen Start- und Altersklassen Turniere angeboten.

Punkte für jedes geschlagene Paar

2020 soll es für die Lateineinsteigergruppe mit den nächsten Wettbewerben weitergehen. „Sie können bundesweit an Turnieren teilnehmen, da gibt es keine Beschränkungen. Es gibt dann Punkte, die man für jedes geschlagene Tanzpaar angerechnet bekommt, und natürlich die Gesamtplatzierungen. Wenn man genug Punkte gesammelt hat, steigt man in die nächsthöhere Klasse auf“, skizziert der Gelsentanz-Sportwart.

Die Faszination des Tanzsports besteht für Simon Bethke darin, „dass man mit einem gesunden Maß an Training schon tolle Erfolge feiern kann. Jeder kann selbst bestimmen, in welchem Tempo und wie dosiert er trainieren möchte. Das ist so ähnlich wie beim Joggen.“