JC Koriuouchi: Das macht die nächste Aufgabe wichtig

Dem JC Koriouchi Gelsenkirchen ist zuletzt ein 9:5 gegen das Judo-Team Hannover gelungen (hier eine Szene mit Koriouchi-Kämpfer Markus van Dijk/li.). Am Samstag ist in der Begegnung der 2. Judo-Bundesliga Nordwest der Braunschweiger JC zu Gast.

Gelsenkirchen. Der JC Koriouchi Gelsenkirchen empfängt den Braunschweiger JC. Was den Tabellendritten gegen das Team aus Niedersachsen erwartet.

Im März vor der Saison 2023 in der 2. Judo-Bundesliga Nordwest hatte Erhan Baz, der Präsident des JC Koriouchi Gelsenkirchen, das diesjährige Ziel klar umrissen: „Wir wollen nicht auf- und nicht absteigen.“ Zwei Kampftage vor dem Saisonende für die Gelsenkirchener liegt der JC Koriouchi im Soll. Mit einem Sieg an diesem Samstag (Kampfbeginn 17 Uhr, Sporthalle der Gesamtschule Berger Feld) gegen den Braunschweiger JC können die Kampfsportler Rang drei festigen.

JC Koriouchi Gelsenkirchen hat die Punkte fest eingeplant

Die Punkte für diesen Kampftag sind auf Gelsenkirchener Seite fest eingeplant, nachdem sie zuletzt gegen das Judo-Team Hannover in eigener Halle mit 9:5 erfolgreich waren. Die Braunschweiger hingegen haben bisher nach zwei Begegnungen noch keinen Zähler sammeln können und treten als Schlusslicht und damit als Inhaber des Abstiegsplatzes in der Sporthalle der Gesamtschule Berger Feld an.

Die Mannschaft um Trainer Mohsen Ghaffar wird in den unteren Gewichtsklassen stark besetzt sein, so Präsident Erhan Baz, ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Christian Hellinger in der Gewichtsklasse bis 81 kg – er befindet sich momentan im Prüfungsstress.

Nach der Begegnung gegen das Schlusslicht steht für die Gelsenkirchener noch der letzte Kampftag im September beim Judo-Team Holten an, dem aktuellen Tabellenführer der 2. Judo-Bundesliga Nordwest. Die Holtener hatten dem Braunschweiger Judoclub einen Fehlstart in die Saison beschert. Nach dem 5:9 gegen Mönchengladbach im März unterlag das Team aus Niedersachsen in seinem zweiten Kampf beim Judo-Team Holten mit 4:10. Dabei hatten die Braunschweiger auch personelle Probleme. Alleine drei Kämpfer verletzten sich im ersten Durchgang.

