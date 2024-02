JC Koriouchi Gelsenkirchen: Das sind die Zweitliga-Gegner

Für den JC Koriouchi Gelsenkirchen beginnt die Saison in der 2. Judo-Bundesliga Nord-West im März. Mark van Dijk (in Rot-Schwarz) hat beim Grand Prix in Portugal schon starke Form bewiesen.

Gelsenkirchen Neue Saison in der Siebener-Liga beginnt im März. JCK-Kämpfer Mark van Dijk zeigt beim Grand Prix in Portugal seine Stärken und holt Bronze.

Für die Judosportler des JC Koriouchi Gelsenkirchen fängt im Frühjahr die neue Saison in der 2. Bundesliga Nord-West an, ab Mitte März werden die Wettkämpfe ausgetragen. Ein Kampfsportler aus dem Gelsenkirchener Team war zu Jahresbeginn in Portugal erfolgreich: Mark van Dijk hat beim Grand Prix dort Bronze in der Gewichtsklasse -90kg gewonnen.

In der vorigen Saison waren nur sechs Teams in der 2. Bundesliga Nord-West angetreten, in diesem Jahr kämpfen sieben Teams um Punkte. Neben dem Vorjahres-Vierten JC Koriouchi treten die SU Witten- Annen II, SSF Bonn, Judo-Team Hannover, Judo-Team Holten, TSV Bayer 04 Leverkusen und 1. JC Mönchengladbach an.

Vorjahresmeister Holten hat auf den Aufstieg verzichtet, die Oberhausener bleiben im nun vierten Jahr in der 2. Liga. Der Braunschweiger JC ist abgestiegen. Aufsteiger zur 2. Liga sind die Teams aus Witten und Bonn. Die SU Annen kämpft somit mit drei Mannschaften auf Bundesliga-Niveau. Sowohl die Herren I als auch die Damen der Wittener treten jeweils erstklassig an.

Ein Kämpfer des JC Koriouchi hat bereits zu Jahresbeginn eine starke Form bewiesen und mit guten Leistungen überzeugt. Der Niederländer Mark van Dijk war beim Grand Prix in Portugal erfolgreich. Van Dijk, der für den JC Koriouchi in der 2. Liga in der Gewichtsklasse bis 90 kg kämpft, hat sich die Bronzemedaille gesichert.

Lokalsport in Gelsenkirchen: Weitere Berichte

In Portugal stand für van Dijk auch seine internationale Erfahrung auf dem Prüfstand. In einem hart umkämpften Turnier zeigte er seine Stärken und behauptete sich gegenüber starken Konkurrenten.

Nachdem sich der Kämpfer des JC Koriouchi in den ersten Kämpfen gegen herausragende Gegner wie den Argentinier Bersier Coto, den Koreaner Juyeop Han und den Ttadschiken Komronshokh Ustopriyon vorzeitig einem Hüftschenkelwurf, seiner Spezialtechnik, durchsetzte, stand er im Halbfinale dem Olympia-Fünften Mihael Zgank (Türkei) gegenüber. Nachdem er im Golden Score knapp besiegt worden war, bewies van Dijk anschließend seine Entschlossenheit und kämpfte sich in der Trostrunde gegen den Franzosen Max Laborde zurück.

Im Kampf um die Bronze-Medaille traf van Dijk auf den erfahrenen Gwak Dokkan aus Südkorea. Nach einem intensiven Duell im Golden Score sicherte sich van Dijk schließlich die Bronze-Medaille und feierte damit seinen bisher größten Triumph bei einem Grand Prix. Das Finale der Gewichtsklasse -90 kg gewann van Dijks Halbfinalgegner, Mihael Zgank, gegen Klen Kristofer Kaljulaid (Estland) ebenfalls im Golden Score.

„Es war ein intensiver Wettkampf, und ich bin stolz darauf, die Bronze-Medaille nach Hause zu bringen“, sagte van Dijk über seinen Erfolg.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Gelsenkirchen lesen Sie hier!

Alles rund um den FC Schalke 04 lesen Sie hier!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen und Buer