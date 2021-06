Interview: Das hat Gelsensports neuer Präsident Lindner vor

Klaus Lindner im Sportzentrum Schürenkamp in Gelsenkirchen – hier fotografiert zu Beginn der Gelsensport-Mitgliederversammlung am Freitagabend.

Gelsenkirchen. Klaus Linder ist neuer Präsident von Gelsensport. Der 66-Jährige ist überwältigt vom Zuspruch der Vereine und weiß, was er als Erstes angeht.

Um kurz nach 23 Uhr stand es endlich fest: Klaus Linder ist neuer Präsident von Gelsensport. Der 66-Jährige setzte sich auf der Mitgliederversammlung des Stadtsportbundes in der Stichwahl mit 121 zu 52 Stimmen gegen Norman Dauksch durch. Schon den ersten Wahlgang hatte der langjährige Vorsitzender des BSV Buer-Bülse klar gewonnen und die nötige absolute Mehrheit nur um zwei Stimmen verfehlt. Im Anschluss zeigte sich Linder im Gespräch mit der WAZ beeindruckt vom großen Zuspruch der Vereine, bewertete die vielen Nickligkeiten während der fast sechsstündigen Veranstaltung und erklärte, was er nun zuerst angehen will.