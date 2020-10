HTV fährt frohen Mutes zum FC Schalke 04

Jetzt gilt es: Der HTV Hemer steigt heute Abend in seine sechste Handball-Oberliga-Saison in Folge ein. Oberliga-Vorrunde nennt sich die nun beginnende und bis Ende Februar dauernde Phase streng genommen. Zum Punktspielauftakt geht es zum FC Schalke 04, Zuschauer dürfen nicht dabei sein.

Sachlich gibt sich Pedro Alvarez vor seinem ersten Pflichtspiel als Trainer des HTV. „Gegen diese kompakte und erfahrene Mannschaft werden besonders die ersten zehn Minuten wichtig sein“, prophezeit der aus Österreich ins Sauerland gewechselte 47-jährige Portugiese, der einige Details aus der vergangenen Saison kennt – etwa dass der HTV bei den Schalkern einen seiner zwei Siege holte, oder die Tatsache, dass es ein Wiedersehen mit Torwart Patrick Spiller geben wird, der den HTV Richtung Schalke verließ.

Bei den Gastgebern hat sich zuletzt auch einiges getan. Neben acht neuen Spielern kam mit Daniel van den Boom ebenfalls ein neuer Trainer, von dem man annehmen kann, dass er seine Schützlinge auf den Punkt fit bekommt. Immerhin ist der 26-Jährige im Hauptberuf Personal Trainer.

Und 2019 wählten ihn die führenden Unternehmen aus dem deutschen Fitness- und Gesundheitswesen zum Personal Trainer des Jahres in der Kategorie „Newcomer“. Auch er musste im Laufe der Vorbereitung improvisieren. So wurden ein Turnier und drei Testspiele, darunter die Generalprobe gegen die SG Menden Sauerland Wölfe, wegen Corona-Verdachtsfällen abgesagt und mit Yannick Kliem und Fabian Graef können zwei Spieler verletzungsbedingt nicht mitwirken. Am Ende dieser Vorrunde soll Platz vier erreicht werden, die Schalker wollen also in die Aufstiegsrunde zur dritten Liga.

Auf heimischer Seite hat Pedro Alvarez zwar nur einen Ausfall zu beklagen, doch mit Philip Trattner hat es einen Führungsspieler erwischt. Und Hemers Trainer stellt noch eine Sache klar: „Ich habe zwar gesagt, dass wir unsere Punkte in erster Linie zuhause holen müssen, trotzdem wollen wir in Schalke natürlich gewinnen.“

FC Schalke 04 - HTV Hemer

Sa., 19.30 Uhr, Sportzentrum Schürenkamp

HTV: A. Wizy, Kohl; Bjelanovic, Blunk, Brieden, Frenzel, Isenberg, D. Wizy, Sahlmann, Spiekermann, Flügge, Lübbering, Ostermann, Lima, Hormann, Luzyna, Soares, Voigt. - Nicht dabei: Trattner (krank), Jurakic. - Saison 19/20: 22:32 (H) 25:21 (A).