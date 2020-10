Der SV Horst 08 hat in der Fußball-Landesliga richtig einen rausgehauen, aber trotzdem war Trainer Jens Grembowietz nach dem 6:0-Sieg beim FC Frohlinde nicht mit der Torausbeute zufrieden. „Was wir an Chancen vergeben, ist alles andere als gut“, meinte er nach dem souveränem Auftritt seines Teams.

Er war so unzufrieden, dass er zur Pause trotz eines 2:0-Vorsprungs in der Kabine richtig laut wurde. „Wir mussten zu diesem Zeitpunkt bereits mit 5:0 vorne liegen“, meinte er. Kurios: Das erste Tor erzielte nicht ein Spieler seines Teams, sondern Nico Kaufmann vom FC Frohlinde. Nach einer Hereingabe von Julian Dirks kam er den einschussbereiten Horstern zuvor.

Nachholspiel am Donnerstag gegen den SV Brackel 06

Nach der Pause und der Gardinenpredigt ihres Trainers rissen sich die Gäste etwas mehr zusammen, auch im gegnerischen Strafraum. Irgendwann kam dann der Moment, als sich der Gastgeber aufgab und weitere Gegentreffer kassierte.

„In dieser Deutlichkeit habe ich den Sieg nicht erwartet. Nach dem Spielverlauf war er aber auch in dieser Höhe angemessen. Vielleicht haben wir den FC Frohlinde an diesem Sonntag auf dem falschen Fuß erwischt“, konstatierte Jens Grembowietz, der sich den Luxus leisten konnte, schon relativ früh viermal zu wechseln, um so die Belastung zu Beginn einer Englischen Woche zu steuern. Am Donnerstag (19.30 Uhr) folgt das Nachholspiel gegen den SV Brackel 06.

Tore: 0:1 Nico Kaufmann (9., Eigentor), 0:2, 0:3, 0:5 Murat Berberoglu (41., 49., 80.), 0:4, 0:6 Aygün Köstekci (79., 90.).

SV Horst 08: Kurt, Melchner (63. Wening), Köstekci, Serhan (56. Yildirim), Berbero­glu, Ibrahim (69. Roith), Dilek, O. Isleyen, Lantermann, Dirks, Seidel (69. Barlage). (mik)