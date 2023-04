Horst 08 verlängert vor Keller-Kracher mit einem Trio

Gelsenkirchen Unmittelbar vor dem Duell mit Firtinaspor Herne am Ostermontag (15 Uhr, Schollbruch) hat der Klub wichtige Personalien festgezurrt.

Bei den abstiegsbedrohten Horstern haben neben Angreifer Fabrice Meinert zwei weitere Spieler ihre Verträge verlängert.

Horst 08: Zwei Stürmer bleiben

Der 36-jährige Meinert war erst im Winter zu den Horstern gewechselt und trat bisher als vierfacher Torschütze in Erscheinung. Mit Pascal Roith bleibt ein weiterer Stürmer beim Landesligisten. Roith trägt bereits seit 2016 das 08-Trikot. „Wir freuen uns sehr, dass Pascal als Horster weiterhin unserem Verein erhalten bleibt“, teilte der Fußball-Landesligist auf seiner Facebook-Seite und über seinen Instagram-Account mit.

Mohamed Bouachria bleibt bei Horst 08

Ebenfalls fortgesetzt wird die Zusammenarbeit mit Mohamed Bouachria. Der 28-jährige Führungsspieler zählt damit fast schon zum Inventar der 08er. Bouachria geht bereits in seine sechste Saison bei den Schwarz-Weißen. „Wir sind glücklich, dass Mo uns als Typ auf und neben dem Platz weiterhin erhalten bleibt“, erklärt der SV Horst 08 in seiner offiziellen Bekanntgabe zur Mohamed Bouachria-Verlängerung.

Horst 08: Erster Neuzugang aus der eigenen U19

Die Horster setzen auch weiterhin auf talentierte Nachwuchskräfte. Mit Shadi Omairat wechselt ein Stürmer aus der Horster U19 zur neuen Saison in die erste Seniorenmannschaft. Der 18-Jährige spielte bereits in der C-Jugend für Horst 08 und kehrte im Sommer 2022 von der SG Wattenscheid 09 an den Schollbruch zurück.

Ex-Wattenscheider mit elf Toren für die U19

In der aktuellen Bezirksliga-Spielzeit hat Omairat elf Tore für die 08er erzielt. Shadi Omairat schnupperte bereits Anfang April beim Horster 2:2 gegen die SSV Buer in den Seniorenbereich hinein. Seine konstant guten Leistungen im Jugendsektor haben die Sportliche Leitung überzeugt, Omairat mit einem Kontrakt für die erste Mannschaft auszustatten.

