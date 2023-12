Honefeld: Schalke-Sieg, Hallen-Spott und Medaillen-Jubel

Hamm/Gelsenkirchen. Thorsten Honefeld erlebt ein fast perfektes Wochenende mit Fußball und Tischtennis. Zusammen mit Marcel und Maurice Mann räumt er in Hamm groß ab.

Wenn Thorsten Honefeld nach seinem perfekten Wochenende gefragt würde, dann müsste er vermutlich gar nicht lange zurückdenken. Bei den Westdeutschen Seniorenmeisterschaften, die an 32 Tischen in einer Doppelsporthalle in Hamm abgehalten wurden, räumte der Tischtennisspieler des FC Schalke 04 ab. Honefeld holte im Doppel mit G.C. Foerster (Herne) bei den Senioren 40 den ersten Platz und schnappte sich im Mixed mit Spielpartnerin Janette Püski (DJK Franz-Sales-Haus) die Silbermedaille.

Abschied aus 40er-Klasse

Nur im Einzel blieb dem 43-Jährigen der ganz große Wurf verwehrt. Im Viertelfinale war gegen Michael Schmulder (TV Dellbrück) mit 2:3 Endstation. „Mein Gegner war besser. Das muss man dann auch anerkennen. Ich bin nach wie vor nicht richtig fit und nehme wegen meiner Kniebeschwerden drei Mal täglich Ibuprofen. Jetzt ab Dezember mache ich zwei Monate Pause mit Tischtennis.“

Honefeld resümiert: „Für mich war es insgesamt ein schöner Abschied aus der 40er-Klasse. Beim nächsten Mal trete ich bei den Senioren 45 an. Der Zusammenhalt bei diesen Titelkämpfen ist einfach überragend. Es geht hier nicht zu verbissen, nicht zu ernst zu. Ich habe natürlich wieder im S04-Outfit gespielt und wegen des schlechten Tabellenplatzes unserer Fußballer Hohn und Spott abbekommen“, sagt Honefeld im Gespräch mit der WAZ.

Familien-Besuch auf Schalke

Am Tag vor dem Beginn der Westdeutschen Meisterschaften jubelte Honefeld gemeinsam mit seinem Sohn Ben und Schwiegervater Erich beim 4:0-Sieg der Schalker Zweitliga-Fußballer gegen den VfL Osnabrück in der Veltins-Arena. Honefeld ist glühender S04-Fan.

Erst Fußball,dann Tischtennis: Thorsten Honefeld mit Sohn Ben und dem aus dem Breisgau angereisten Schwiegervater Erich auf Schalke. Foto: TH

„Mein Schwiegervater wohnt im Breisgau nur zehn Minuten vom neuen Stadion des SC Freiburg entfernt. Er war jetzt zum allerersten Mal bei uns auf Schalke. Die Stimmung war zwar nicht so toll wie sonst, aber auch so war mein Schwiegervater begeistert. Ich habe aus Spaß gesagt, dass mein Schwiegervater jetzt alle 14 Tage als Glücksbringer zu den Schalker Heimspielen kommen soll.“

Mann-Brüder in starker Form

Bei den Westdeutschen Seniorenmeisterschaften konnte nicht nur Thorsten Honefeld überzeugen, sondern auch sein Schalker Tischtennis-Teamkollege Maurice Mann sowie dessen Bruder Marcel Mann, der für den TB Beckhausen in der Verbandsliga an der Platte steht. „Marcel Mann hat im Einzel die Bronzemedaille geholt. So eine Leistung werte ich noch deutlich höher als meinen zweiten Platz im Mixed oder den Sieg im Doppel. Da hatte ich jeweils eine starke Partnerin und einen starken Partner an meiner Seite“, sagt Thorsten Honefeld.

Marcel Mann konnte neben seinem Einzel-Bronze bei den Senioren 50 auch noch Silber im Doppel mit seinem ehemaligen Beckhausener Mannschaftskollegen Andre Blies einstreichen. Zudem sprang im Mixed der dritte Platz heraus. Maurice Mann wurde in der 45er-Klasse Erster im Mixed mit Claudia Isensee (BW Annen) und Dritter im Doppel mit Sebastian Hermanski (Gladbeck).

