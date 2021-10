Hessler 06 schlägt sich tapfer bei Tabellenführer TSG Dülmen

Dülmen. Ein Punkt wäre verdient gewesen, fand der Trainer der Gelsenkirchener nach dem Spiel beim Tabellenführer – dazu fehlte eine gute Viertelstunde.

Der SV Hessler 06 kehrte in der Fußball-Bezirksliga nicht unerwartet mit leeren Händen von seinem Gastspiel beim Spitzenreiter TSG Dülmen zurück. Aber im Gegensatz zu anderen Mannschaften kam er im Stadion am Grenzweg nicht unter die Räder, sondern hielt die Niederlage mit 0:2 in Grenzen. „Das war eine ansprechende Leistung, vor allem in Anbetracht der personellen Voraussetzungen“, meinte Trainer Holger Siska. „Es war sogar eine mehr als achtbare Leistung unserer Mannschaft.“

Die Heßleraner schnupperten sogar an der Überraschung. Das 1:0 für die Gastgeber fiel erst in der 74. Minute - durch einen Weitschuss aus etwa 30 Metern. Etwas anderes fiel den Dülmener zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ein. Zehn Minuten später erhöhten sie nach einem Ballverlust der Heßleraner auf 2:0.

SV Hessler 06 in Unterzahl kämpferisch

„Aufgrund der kämpferischen Leistung hätten wir einen Punkt verdient gehabt“, fand Holger Siska. Nach einer Gelb-Roten Karte für Sven Bödiger in der 45. Minute mussten seine Heßleraner eine Hälfte lang mit einem Spieler weniger auskommen. Die TSG hatte zwar mehr vom Spiel, aber sie scheiterte in letzter Instanz meistens an Yves Wolski zwischen im 06-Tor. (mik)

Tore: 1:0 (74.) 2:0 (84.).

Hessler 06: Wolski, Czenczek (82. Platzek), Leberecht, Lübeck, Kulla, L. Siska, Bödiger, Occhiuzzo, Djuliman, Soldat, Imsirovic (76. Falzer).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen und Buer