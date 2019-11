Holger Siska will mit Hessler 06 die Spitze verteidigen. Doch auch die Mitkonkurrenten spielen am Sonntag zuhause.

Fußball-Kreisliga A2 Hessler 06 peilt den dritten Sieg gegen Preußen Sutum an

Gelsenkirchen. Im Hinspiel und im Kreispokal gewann Hessler jeweils. Nun will das Team von Trainer Holger Siska auch das dritte Spiel in dieser Saison gewinnen.

Die Rückrunde in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A beginnt am Samstag mit der vorgezogenen Partie zwischen dem VfL Resse 08 und Arminia Ückendorf. An das Hinspiel haben die Resser gute Erinnerungen. Sie gewannen es mit 5:0 und durften sich als Neuling anschließend erster Tabellenführer dieser Saison nennen.