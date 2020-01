Herpes-Alarm in GE: Trabrennbahn dicht, ein Pferd schon tot

Feldmark. Nachdem nun ein zweiter Herpes-Fall aufgetreten ist, hat der Hauptverband für Traberzucht die Trabrennbahn Gelsenkirchen geschlossen.

Herpes-Alarm: Die Gelsenkirchener Trabrennbahn ist vorerst geschlossen. Nachdem nun ein zweiter Fall des Equinen Herpesvirus 1 aufgetreten ist, hat der Hauptverband für Traberzucht die Bahn am Nienhausen Busch geschlossen. Deshalb wurde auch der für Dienstag geplante PMU-Renntag nach Dinslaken verlegt, bei dem allerdings in Gelsenkirchen stationierte Pferde nicht startberechtigt waren.

„Ab sofort darf kein Pferd auf die Rennbahn verbracht beziehungsweise von dort abtransportiert werden“, teilt der Hauptverband für Traberzucht mit. „Der Stall, in dem die beiden positiven Befunde festgestellt wurden, wird streng isoliert. Bis auf Weiteres dürfen keine der dort stationierten Pferde den Stall verlassen.“

Ein vom Herpesvirus infiziertes Pferd geht am 20. Januar ein

Die Folgen des Equinen Herpesvirus 1 sind bei Pferden Fehlgeburten, fieberhafte Atemwegserkrankungen und gelegentlich die Sterblichkeit von Neugeborenen. Dabei handelt es sich um eine hoch ansteckende Erkrankung, die in der Pferdepopulation weit verbreitet ist. Die am meisten gefürchtete, allerdings auch nicht so häufig auftretende Verlaufsform ist die Erkrankung des Nervensystems. Nach kurzer Fieberphase treten plötzlich Koordinationsstörungen auf, die in Form von schwankendem Gang oder Lähmungen insbesondere die Hinterhand betreffen.

Die Blutuntersuchung eines Pferdes, das am 20. Januar auf der Trabrennbahn in Gelsenkirchen eingegangen war, ergab, dass dieses mit dem Equinen Herpesvirus 1 infiziert gewesen war. Am vergangenen Freitag hatte nun ein vom Hauptverband für Traberzucht beauftragter Tierarzt weitere in dem Stall stationierte Pferde untersucht und Proben entnommen. „Eine dieser Proben weist laut Laborbericht vom 27. Januar ebenfalls einen positiven Befund auf das Equine Herpesvirus 1 auf“, teilt der Verband mit. „In den kommenden Tagen werden alle auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen stationierten Pferde auf das Equine Herpesvirus 1 untersucht.“ (AHa)