Herne Barons - Gelsenkirchen Devils: „Es geht um sehr viel“

Das Derby der American Football-Verbandsliga gegen die Gelsenkirchen Devils steht an: Gastgeber sind am Sonntag im Herner Horststadion die Herne Black Barons (in den schwarzen Trikots, Spielszene aus dem April).

Gelsenkirchen/Herne. Im Derby treffen die Herne Black Barons und die Gelsenkirchen Devils aufeinander. Was die beiden noch sieglosen Teams erwarten.

In der American-Football-Verbandsliga treffen an diesem Sonntag im Derby die Herne Black Barons und die Gelsenkirchen Devils auf einander. Für beide Mannschaften geht es ab 15 Uhr im Herner Horststadion um die ersten Punkte dieser Saison.

Drei Spiele, drei Niederlagen, das ist die Bilanz sowohl für die Gastgeber Herne Black Barons als auch die Gelsenkirchen Devils in der bisherigen Verbandsliga-Saison: „Es geht um sehr viel“, so der Ausblick der Barons, die auf die Unterstützung von den Zuschauerrängen setzen.

Auf die größere Kulisse freuen sich auch die Devils: „Ich finde es mega-interessant, dass die Herne Black Barons jetzt bei uns in der Verbandsliga dabei sind. Das wird ein schönes Sportevent vor vielen Fans. Wir freuen uns darauf“, sagt Johannes Werner, Quarterback der Devils. Über den Derby-Charakter der Partie sagt er: „Das sind kurze Wege, man muss nicht weit fahren. So etwas ist immer witzig. Auf dem Feld können wir uns nicht leiden, aber nachher geben wir uns die Hand: Dann ist wieder alles gut. So muss das im Sport sein.“

Nach einer Bandscheiben-OP hatte Johannes Werner in dieser Saison noch keinen Einsatz. Am Sonntag in Herne soll der Quarterback etwas Spielzeit bekommen und zunächst auflaufen.

