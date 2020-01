Hassel: Tim Kochanetzki und Andreas Hülsmann machen weiter

Diese Meldung ist alles andere als eine Überraschung: Trainer Tim Kochanetzki und sein Assistent Andreas Hülsmann bleiben dem Fußball-Bezirksligisten SC Hassel ein weiteres Jahr erhalten. Sie verständigten sich mit dem Vorstand auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit bis zum Ende der Saison 2020/21.

„Wir sind mit unserer Arbeit noch nicht am Ende“, sagt Tim Kocha­netzki, der seit Juli 2018 die erste Mannschaft des Sport-Clubs coacht. In der ersten Spielzeit unter seiner Regie erreichten die Hasseler in der Staffel 9 den dritten Rang. Die erste Serie dieser Saison schlossen sie trotz eines Fehlstarts mit fünf Niederlagen an den ersten fünf Spieltagen als Tabellenneunter ab.

Wenn die Saison am 16. Februar für den SC Hassel mit dem Derby beim Spitzenreiter Erler SV 08 weitergeht, wird er nicht mehr auf Nils Thomczik zurückgreifen können. Der offensive Mittelfeldspieler hat sich mit unbekanntem Ziel abgemeldet, möglicherweise zieht es ihn zurück zur Spvgg Erle 19 in die Kreisliga A. Nils Thomczik ist nach Marco Lukas (Eintracht Erle) und Mert Durmaz (F.S.M. Gladbeck) der dritte Abgang in der Winterpause.

Torwart Kingsly Moses kommt aus Wattenscheid

Auf der Liste der Zugänge stehen in diesem Jahr bislang zwei Namen: Philip Meyer vom SV Horst 08, wo der Mittelfeldspieler wechselweise in der ersten und in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam. Und Kingsly Moses, ein Torhüter, der aus seiner Zeit bei Viktoria Resse noch bestens bekannt sein dürfte in Gelsenkirchen. Er spielte zuletzt für SW Wattenscheid 08, fiel dort aber wegen einer Verletzung an der Achillessehne lange Zeit aus.

Mit Timo Oltersdorf wird Kingsly Moses um die Nummer eins im Hasseler Tor kämpfen. Christian Bosnjak zieht sich etwas zurück. „Er ist bei uns ja sowieso als Torwart-Trainer eingeplant gewesen“, sagt Tim Kochanetzki. Derzeit befinden sich zwei weitere Spieler im Training, die am Lüttinghof als mögliche Zugänge im Hinblick auf die neue Saison gehandelt werden. Im Kern soll die aktuelle Mannschaft gehalten werden. Die Gespräche über Vertragsverlängerungen laufen derzeit.