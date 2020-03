Das einzige „Problem“ der Turnabteilung des BC Erle 49 zeigt sich vor Beginn der Corona-Beschränkungen, die aktuell jeglichen Vereinssport verbieten, schon beim Betreten der Sporthalle an der Surressestraße. Eltern, die ihre Kinder an den Türen des Gebäudes absetzten und abholten, stach direkt der Hinweis ins Auge: „Wir freuen uns über die große Nachfrage, allerdings ist es uns momentan nicht mehr möglich, neue Kinder in die Donnerstagsgruppen aufzunehmen, da unsere Kapazitäten vollständig ausgeschöpft sind.“

Turnabteilung des BC Erle erlebt einen Boom

Ein Problem, das viele Sportvereine in „normalen“ Zeiten sicherlich gerne hätten und sehr viel über die besondere Arbeit dieser Abteilung aussagt. Die Turner des BC Erle erleben nämlich gerade einen Boom. Seit 2015 hat sich die Mitgliederzahl von 47 auf 120 mehr als verdoppelt, mittlerweile ist die Abteilung die größte des ursprünglich als Box-Club gegründeten Gelsenkirchener Vereins.

An gemeinsames Training in der Halle an der Surressestraße ist in der Turnabteilung des BC Erle derzeit nicht zu denken. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Gerade im Kinderturnen können sich die Erler vor lauter Anmeldungen kaum retten. Und das in Zeiten, in denen sich viele Sportvereine um Nachwuchs sorgen. Der Aufnahmestopp war daher die einzige Lösung, denn die Strukturen sind überschaubar. Sechs Trainerinnen betreuen sechs Gruppen, in die die 120 Kinder und Jugendliche aufgeteilt sind. „Da kann es schon mal sein, dass wir drei, vier Stunden am Stück in der Halle sind“, sagt Esther Philippi. Umso schwieriger ist es, sich jetzt mit der neuen Situation anzufreunden.

Trainerteam hält die Erler Turnerinnen in der Corona-Krise bei Laune

Anna Leister, die zusammen mit Malina König, Joyce Lachmann sowie Esther Philippi die „Leistungsgruppe eins“ trainiert, hat sich mit ihren Trainerkolleginnen etwas einfallen lassen, um die Turnerinnen in Zeiten von Sportverbot und Virusangst bei Laune zu halten. „Da bei uns natürlich auch die Einheiten ausfallen, machen wir mit den Kindern der ersten und zweiten Leistungsgruppe an den drei Trainingstagen eine Challenge per Handy“, verrät Leister. Und wie sieht diese Herausforderung aus? Leister: „Wir Trainerinnen filmen uns dafür bei bestimmten Übungen, schneiden die Szenen zusammen und schicken den Kindern die fertigen Videos. Sie machen die Übungen dann nach und schicken ein Foto oder Video zurück.“

Und das durchaus mit großem Engagement. „Dabei lassen sie sich auch selbst oft etwas Kreatives einfallen und machen die Übungen beispielsweise gemeinsam mit ihren Eltern“, sagt Leister erfreut und ergänzt: „ In der vergangenen Woche ging es darum, den Handstand zu halten. Am letzten Dienstag stand ein Krafttrainings-Workout auf dem Programm. Da kamen schon einige richtig coole Bilder und Szenen heraus.“

Trainerinnen des BC Erle sind allesamt Urgesteine des Vereins

Zwar sind die Heim-Trainingseinheiten nicht mit dem intensiven Sport in der Halle, in der viel präziser gearbeitet werden kann, zu vergleichen, aber momentan ist das der einzige Weg, um den Spannungsbogen und die Freude aufrecht zu erhalten.

Ein Bild aus Zeiten, in denen beim BC Erle noch trainiert werden durfte. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Die 30-jährige Esther Philippe hat mit ihren Trainerkolleginnen neuen Schwung in die Abteilung gebracht. In allen Fällen handelt es sich um BCE-Urgesteine. Malina König (28), die Übungen normalerweise selbst am Reck vormacht, begann begann genau wie ihre Trainerpartnerinnen schon im Kindergartenalter mit dem Turnen in Erle.

Doe Übungen gehen flüssig von der Hand

Dass die Übungen immer noch so flüssig von der Hand gehen, erstaune gerade den jüngeren Nachwuchs, wie Malina König schmunzelnd erzählt: „Die Kinder sind dann oft überrascht und sagen ‚Oh, die kann das ja noch.‘ Dass wir die Figuren und Übungen auch selbst demonstrieren können, ist natürlich ein großer Vorteil.“

Wie kamen die Trainerinnen überhaupt zu ihrem Job? „Wir haben das Traineramt 2011 von unserem ehemaligen Coach Siegfried Grönke übernommen. Er hat die Abteilung jahrelang erfolgreich geleitet, musste dann aber leider in den Ruhestand gehen“, berichtet Joyce Lachmann. Seitdem erlebt die Abteilung im wahrsten Sinne des Wortes einen Aufschwung. Wie die Freundinnen das gemacht haben? „Wir haben die Gruppen zum Beispiel nicht mehr nach Alter, sondern nach Stärke zusammengestellt“, erklärt Malina. „Die Leistungsgruppen sind für diejenigen, die auch an Wettkämpfen teilnehmen wollen, die Nachwuchsgruppen eher für die, die nur zum Spaß turnen wollen. Das war sehr wichtig, schließlich hat ja nicht jeder die körperlichen Voraussetzungen oder die Motivation dazu, bei Wettkämpfen mitzumachen.“

Erlerinnen trainieren zwischen Wohnzimmer-Couch und Esstisch

Die einzige Erklärung für die derart gestiegene Nachfrage ist das aber nicht. „Wir versuchen natürlich auch immer Abwechslung ins Training zu bringen, zum Beispiel durch neue Spiele oder Gerätelandschaften. Wenn das dann gut ankommt, spricht sich das gerade bei den Jüngsten sehr schnell herum“, erklärt Joyce Lachmann.

Vor allem im Kindergarten- und frühen Grundschulalter komme es darauf an, „Spaß an Sport und Bewegung“ zu vermitteln, wie Malina König betont. Denn gerade da gebe es Nachholbedarf: „In den Schulen fällt immer häufiger der Sportunterricht aus. Wir merken das gerade bei den Minis: Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Kind über eine Bank balancieren kann. Je früher es damit beginnt, desto besser. Gerade um die koordinativen Fähigkeiten zu erlernen“, betont sie. Zurzeit läuft das Balancieren der BC-Turnerinnen noch irgendwo zwischen Wohnzimmer-Couch und Esstisch ab. Möglichst bald aber wieder in der Halle . . .