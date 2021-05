Handball in Westfalen: Diese Mannschaften steigen auf

Dortmund. Die Aufsteiger des Handballverbandes Westfalen sind per Quotient ermittelt worden. Ausnahme: Die drei Frauen-Oberligisten spielen eventuell doch.

Es ist nun gekommen wie vermutet: Die Aufsteiger im Handballverband Westfalen sind in dieser Corona-Saison 2020/21 am grünen Tisch benannt worden. Mit einer Ausnahme: Der Aufsteiger in die 3. Liga der Frauen wird vielleicht doch noch in Sporthallen ermittelt. Gemeldet haben dort drei Mannschaften: die HSG Schwerte/Westhofen, der SC DJK Everswinkel und Lit Tribe Germania. Ursprünglich waren es sogar vier Teams, aber der SV Teutonia Riemke verzichtet.

„Die weit überwiegende Anzahl der Vereine hat für sich festgestellt, dass die besprochene Vorbereitungszeit von vier Wochen aufgrund der regionalen Corona-Lage nicht darstellbar ist und dass sie daher an einem sportlichen Wettbewerb nicht teilnehmen können“, heißt es in der Mitteilung des Handballverbandes.

Paragraf 52 kommt zur Anwendung

Und das bedeutet, dass die Regelung des Paragrafen 52 (Absatz 1 der Spielordnung) zum Tragen kommt: „Kann der Sieger, Auf- oder Absteiger einer Klasse oder Staffel aus spieltechnischen oder sonstigen Gründen nicht termingerecht zur Teilnahme an den Meisterschaftsspielen, Aufstiegsspielen oder Abstiegsspielen für die nächste Spielsaison ermittelt werden, wird er von der zuständigen Spielleitenden Stelle nach sportlichen Gesichtspunkten bestimmt.“

Das Ergebnis dieser Quotienten-Regel ist, dass sich für die Saison 2020/21 folgende Aufsteiger ergeben:

Die Aufsteiger bei den Männern

Oberliga in die 3. Liga: TSG A-H Bielefeld

Verbandsliga 1 in die Oberliga: TuS Brake

Verbandsliga 2 in die Oberliga: TV Isselhorst

Verbandsliga 3 in die Oberliga: HSG Gevelsberg-Silschede

Landesliga 1 in die Verbandsliga: HSV Minden-Nord

Landesliga 2 in die Verbandsliga: TG Hörste

Landesliga 3 in die Verbandsliga: SC Westfalia Kinderhaus

Landesliga 4 in die Verbandsliga: HSG Schwerte/Westhofen

Landesliga 5 in die Verbandsliga: SV Westerholt

Landesliga 6 in die Verbandsliga: TG Voerde

Die Aufsteiger bei den Frauen

Frauen-Verbandsliga 1 in die Oberliga: DJK Eintracht Coesfeld

Frauen-Verbandsliga 2 in die Oberliga: VfL Brambauer

Frauen-Landesliga 1 in die Verbandsliga: TSV Hahlen II

Frauen-Landesliga 2 in die Verbandsliga: SpVg. Hesselteich

Frauen-Landesliga 3 in die Verbandsliga: SC DJK Everswinkel II

Frauen-Landesliga 4 in die Verbandsliga: HC TuRa Bergkamen II

Frauen-Landesliga 5 in die Verbandsliga: TV Wattenscheid 01

