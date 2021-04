Handball: 24 Landesliga-Teams wollen in die Verbandsliga

Dortmund. Der Handballverband Westfalen hat die Namen der Vereine veröffentlicht, die an einer Aufstiegs- beziehungsweise Pokalrunde interessiert sind.

Der Handballverband Westfalen (HVW) hat während einer virtuellen Sitzung alle Mannschaften, die in dieser Corona-Saison an einer Aufstiegs- oder Pokalrunde interessiert sind, über den aktuellen Stand der Lage in Kenntnis gesetzt. Das größte Feld bilden die Landesligisten, die in die Verbandsligen wollen: Es sind insgesamt 24 Mannschaften.

„Die Teams haben nun noch einmal bis zum 5. Mai Zeit, von ihrem Vorhaben Abstand zu nehmen“, teilt der HVW mit. „Nach diesem Datum wird in Zusammenarbeit mit den betreffenden Vereinen für jede Gruppe der bestmögliche Spielmodus erarbeitet. Die Spiele sollen – nach einer vierwöchigen Vorbereitungszeit – im Juni ausgetragen werden.“ Spätestens bis zum 30. Juni müssten diese Partien absolviert sein.

Jeweils vier Mannschaften haben für den Aufstieg in die 3. Liga gemeldet

Die Oberligisten, die um den Aufstieg in die 3. Liga spielen wollen, sind bereits länger bekannt. Bei den Frauen sind dies LIT Tribe Germania, die HSG Schwerte-Westhofen, der SC DJK Everswinkel und der SV Teutonia Riemke,bei den Männern die Sportfreunde Loxten, die TSG A-H Bielefeld, der VfL Gladbeck und die TSG Harsewinkel.

Die gemeldeten Vereine im Überblick:

Pokalrunde Oberliga (drei Mannschaften): TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck, HSC Haltern-Sythen, VfL Eintracht Hagen II.

Aufstiegsrunde zur Oberliga (neun Mannschaften): HSG Gevelsberg-Silschede, TuS Einigkeit Brockhagen, OSC Dortmund, TG Rote Erde Schwelm, HC Westfalia Herne, SV Teutonia Riemke, HSG Altenbeken/Buke, TSV Hahlen, HSG Spradow.

Pokalrunde Verbandsliga (fünf Mannschaften): HSG Porta Westfalica, TuS SW Wehe, SuS Oberaden, TuS Westfalia Hombruch, RSV Altenbögge-Bönen.

Aufstiegsrunde zur Verbandsliga (24 Mannschaften): TSG A-H Bielefeld II, TV Olpe 1848, TuS Müssen-Billinghausen, TSV Ladbergen, TuS Volmetal II, HSG Herdecke/Ende, HSG Löhne-Obernbeck, HSV Minden-Nord, TV Kattenvenne, HCE Bad Oeynhausen, 1. HC Ibbenbüren, TG Hörste, DJK TuS Oespel-Kley, Wittener, HSG Schwerte-Westhofen, SG Bünde-Dünne, SV Westerholt, HSC Haltern-Sythen II, SG Attendorn-Ennest, SV Teutonia Riemke II, VfL Gladbeck II, SC Münster 08, HSG Petershagen/Lahde.

Pokalrunde Landesliga (acht Mannschaften): HSV Plettenberg/Werdohl, TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck II, HSG DJK Rauxel-Schwerin, DJK Sparta Münster, SpVg. Hesselteich-Siedinghausen, TV Sachsenroß Hille, VfL Eintracht Hagen III, Sportfreunde Loxten II.

Pokalrunde Frauen-Oberliga (sechs Mannschaften): Handball Bad Salzuflen, HSG Petershagen/Lahde, TV Verl, SG ETSV Ruhrtal Witten, HSV Minden-Nord, TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck.

Aufstiegsrunde zur Frauen-Oberliga (eine Mannschaft): TG Hörste.

Pokalrunde Frauen-Verbandsliga (drei Mannschaften): TuS SW Wehe, HSV Minden-Nord II, HSC Haltern-Sythen.

Aufstiegsrunde zur Frauen-Verbandsliga (elf Mannschaften): HTV Hemer, SC DJK Everswinkel II, TSG A-H Bielefeld, TV Verl II, TV Wattenscheid 01, HC TuRa Bergkamen II, DJK TuS Oespel-Kley, TuS Nettelstedt, Hammer SC, SpVg. Hesselteich-Siedinghausen, TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck II.

Pokalrunde Frauen-Landesliga (sechs Mannschaften): Spvg Steinhagen, VTV Freier Grund, HSG Union 92 Halle, SC Westfalia Kinderhaus II, DJK Sparta Münster, VfL Gladbeck.

