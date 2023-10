Hallenstadtmeisterschaft Gelsenkirchen: Das ist 2024 neu

Gelsenkirchen. Bis zum 22. Oktober können sich die Mannschaften für die Hallenstadtmeisterschaft anmelden. Kreisvorsitzender Fischer verrät, was sich ändert.

Der Termin für die Gelsenkirchener Hallenfußball-Stadtmeisterschaft steht: Das Turnier startet am 27. Dezember 2023, die Finalrunde wird am 7. Januar 2024 ausgetragen. Bis einschließlich Sonntag, 22. Oktober, können sich die Mannschaften per Mail für den Budenzauber anmelden.

Gelsenkirchen: Deadline am 22. Oktober

„Der 22. Oktober ist definitiv die Deadline. Danach geht nichts mehr“, sagt Kreisvorsitzender Christian Fischer im Gespräch mit der WAZ. Teilnahmeberechtigt für das „Sparkassen Hallenmasters“ sind wieder Erst- und Zweitmannschaften jedes Gelsenkirchener Vereins. Christian Fischer hofft, dass im Gegensatz zum Vorjahr alle höherklassigen Teams bei der Hallenstadtmeisterschaft dabei sind.

Die Planungen für die Hallenkreismeisterschaften in Gelsenkirchen laufen: Kreisvorsitzender Christian Fischer. Foto: Heinrich Jung FUNKE Foto Services Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Zuletzt hatte es Bezirksligist Viktoria Resse aus Verletzungsgründen vorgezogen, nicht in der Halle anzutreten. „Ich bin gespannt, ob die Viktoria dieses Mal dabei ist“, so Fischer. Am 27. und 28. Dezember (Mittwoch/Donnerstag) steigt die Vorrunde der Reserve-Mannschaften, am 29. Dezember (Freitag) wird der Hallen-Titel bei den Altherren Ü40 ausgespielt. Die Vorrunde der Erst-Mannschaften wird am Samstag, 30. Dezember, ausgetragen. Für Silvester und den 1. Januar 2024 sind zwei Ruhetage eingeplant. Weiter geht es am Dienstag, 2. Januar, mit der Vorrunde der Erst-Mannschaften.

Finalrunde der Erstmannschaften am 6. Januar

Am 3. und 4. Januar folgt die Zwischenrunde. Am Freitag, 5. Januar, steht die Hallenkreismeisterschaft der Ü32-Teams auf dem Programm. Am Samstag, 6. Januar, wird die Finalrunde der Erstmannschaften angepfiffen. Die Finalrunde der Damen-Teams und die Finalrunde der Reserve-Mannschaften steigt am Sonntag, 7. Januar. Im Gegensatz zu den Vorjahren soll bei den Hallenstadtmeisterschaften in Gelsenkirchen auch die Jugend mit ins Boot geholt werden.

Christian Fischer: „Wir wollen uns als Fußballkreis allumfänglich darstellen. Die Talente sind für uns das Allerwichtigste. Ob wir mit den Jugend-Teams an einem Tag spielen oder sie an zwei Tagen spielen lassen, hängt mit der Teilnehmerzahl zusammen.“ Auch im Bereich Frauen-Fußball will sich der Fußballkreis noch breiter aufstellen.

Bringt seine Expertise ein: Boris Liebing, Schalkes Abteilungsleiter Frauenfußball. Foto: Heinrich Jung FUNKE Foto Services Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Christian Fischer: „Das Thema Frauen- und Mädchenfußball steht bei uns ganz oben auf der Tagesordnung. Boris Liebing, der bei Schalke 04 Trainer und Abteilungsleiter Frauen-Fußball ist, wird bei uns zusammen mit Marina Simon den Frauen- und Mädchenfußball koordinieren. Der Umfang ist mittlerweile so groß geworden, dass es sich rein ehrenamtlich gar nicht mehr stemmen lässt.“

