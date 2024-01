Halle Gelsenkirchen: YEG Hassel setzt sich die Krone auf

Gelsenkirchen Der Landesligist siegt im Finale der Hallenkreismeisterschaft knapp gegen Bezirksligist SV Horst 08. Emotionen nach der Schluss-Sirene.

Fußball-Landesligist YEG Hassel ist der neue Gelsenkirchener Hallenkreismeister. Die Mannschaft von Trainer Marcel Radke setzte sich im Endspiel in der Gelsenkirchener Schürenkamp-Halle knapp 3:2 gegen Bezirksligist SV Horst 08 durch.

Horst-Keeper Ertürk trifft

Alles gegeben: Horsts Torwart Bünyamin Ertürk liegt nach der knappen Niederlage im Finale der Hallenkreismeisterschaft ermattet am Boden. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Der offensiv denkende Horster Torwart Bünyamin Ertürk brachte die 08er mit einem Flachschuss 1:0 in Führung. YEG Hassel kam durch Kadir Gökyar im Nachschuss zum 1:1-Ausgleich und packte kurz danach im Anschluss an einen Horster Aufbau-Schnitzer den Führungstreffer drauf. Sinan Talas versenkte die Kugel im leeren Kasten. Horst 08 vergab anschließend zwei gute Gelegenheiten, kam dann aber durch German Prudetskiy zum 2:2.

Zeitstrafen für jedes Team

Wenige Sekunden später kassierte Prudetskiy nach einem Foul in der eigenen Hälfte eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe. YEG Hassel nutzte die Überzahl-Situation aus und versenkte den fälligen Freistoß durch Yüksel Terzicik zum 3:2-Siegtor flach ins linke Eck. Die letzten Sekunden wurden hochspannend, da auch YEG Hassel eine Zwei-Minuten-Strafe kassierte. Das Radke-Team brachte den Sieg aber über die Zeit.

Emotionen kochen hoch

Nach der Schluss-Sirene schlugen die Emotionen hoch, es gab mehrere Spieler-Grüppchen, die sich auf dem Feld erhitzt in die Wolle bekamen. Ordner, Mitglieder der Gelsenkirchener Hallenfußball-Kommission und Kreisvorsitzender Christian Fischer mussten die Wogen glätten. Hallensprecher Helmut Lauschus forderte einige Unbeteiligte, die über die Bande geklettert waren und sich offenbar an der Innenraum-Diskussion argumentativ beteiligen wollten, dazu auf, das Spielfeld zu verlassen.

Fischer: „Fußball ist mit Emotionen verbunden“

Christian Fischer meinte in seiner Schluss-Rede vor der Siegerehrung: „Wir wollen einen sportlichen fairen Verlauf, aber Fußball ist mit Emotionen verbunden.“ Zur Wahrheit gehört aber auch, dass in Gelsenkirchen dringend an Stellschrauben gedreht werden muss, um die Undiszipliniertheiten unter Kontrolle zu bringen.

Auch Oberbürgermeisterin Karin Welge ergriff das Wort und dachte vor allem an die vielen Helfer, die in den vergangenen zehn Tagen mit viel Zeitaufwand im Einsatz waren. Zum Finale meinte sie: „Es war verdammt spannend.“ Und zum Endspiel-Tag an sich sagte Welge humorvoll: „Was gibt es Schöneres für eine Oberbürgermeisterin, als bei schäbigem Wetter zu gutem Fußball eingeladen zu werden?“

SSV Buer wird Dritter

Vorjahres-Sieger SSV Buer musste dieses Mal mit Platz drei Vorlieb nehmen. Die

siegten im kleinen Finale 2:0 gegen den SC Hassel. Im Halbfinale scheiterte die SSV 8:9 nach Neunmeterschießen am SV Horst 08.

