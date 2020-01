Grüner Tisch Buer klettert auf den dritten Tabellenplatz

Ein gutes Wochenende in der 2. Dreiband-Bundesliga hat der Billard-Club Grüner Tisch Buer hinter sich. Nach dem 4:4 im Spitzenspiel beim ABC Merklinde und dem 8:0 beim BCC Witten II kletterten die Bueraner in der Tabelle auf den dritten Platz, weil der bisherige Dritte, die BG Coesfeld, beim Spitzenreiter AGB Xanten mit 0:8 unter die Räder kam.

Aber nach dem Wochenende hätte GT Buer auch zwei Plätze gutmachen und Merklinde überholen können. Doch zwei Partien in Castrop-Rauxel gingen knapp verloren. Während Norbert Ohagen in der ersten Runde gegen Dirk Wörmer und Markus Galla in der zweiten Runde gegen Markus Dömer sicher gewannen, hätte es bei Stefan Galla und Stefan Hetzel auch anders laufen können. Stefan Hetzel führte anfangs, musste dann aber den Ausgleich zum 29:29 hinnehmen und gab die Partie gegen Jörg Ikenmeyer schließlich ab.

Stefan Galla muss sich mit dem Weltmeister messen

Stefan Galla hatte im amtierenden Weltmeister Torbjörn Blomdahl einen der Besten als Gegner. Doch er kämpfte. Mit einer Zehner-Serie glich er zum 20:20 aus, verlor am Ende aber trotz eines Durchschnitts von 1,545. „Das Remis war gut und verdient. Wobei in einigen Phasen sogar mehr möglich war. Stefan und ich hatten sicherlich auch Chancen zu gewinnen oder unentschieden zu spielen. Was dann zum Sieg geführt hätte“, sagte Stefan Galla. „Doch leider habe ich am Ende zwei oder drei leichte Fehler gemacht. Aber 4:4 ist schon okay.“

Das Spiel in Witten beim Aufsteiger war vom Papier her leichter, wurde dann aber auch kein Selbstläufer. „Es sollte leichter werden, so dachten wir. Aber trotz des 8:0 waren es an einigen Stellen enge Matches. Stefan mit einem Ball und Markus mit drei Bällen gewonnen. Also knapp“, sagte Stefan Galla. „Bei Norbert und mir war es ein wenig entspannter.“

Gegen Altenweddingen und Berlin zählen nur Siege

Norbert Ohagen quälte sich zwar über die vollen 60 Aufnahmen zum Sieg, Stefan Galla bestätigte aber seine gute Form vom Vortag und besiegte Fabian Blondeel mit einem Durchschnitt von 1,904. Stefan Hetzel gewann knapp gegen den Deutschen Juniorenmeister Simon Blondeel, und Markus Galla hatte gegen Routinier Edgar Bettzieche ebenfalls zu kämpfen.

In zwei Wochen bereits geht es zum Rückrunden-Start zum SV Altenweddingen und zur BA Berlin. „Wir sind vier Punkte hinter Xanten. Es zählen dann nur zwei Siege“, sagt Stefan Galla.