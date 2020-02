Trabrennen Great Gatsby in der Feldmark am Start

Feldmark. Der fünfjähriger Hengst meldet sich mit Erwin Bot aus der Winterpause zurück. Neun Rennen am Sonntag ab 14.15 Uhr am Nienhausen Busch.

Schnelligkeit ist Trumpf, wenn am Sonntagnachmittag der Startschuss zur „Wettstar-März-Meile“ ertönt. Sechs Teilnehmer treten im Gelsentrab-Park über die kurze Distanz von 1609 Metern gegeneinander an und kämpfen um die höchste Dotation des Neun-Rennen-Programms (ab 14.15 Uhr) von insgesamt 3100 Euro.

Besondere Aufmerksamkeit verdient der Abano-As-Sohn Great Gatsby As, und das nur in zweiter Linie wegen seines schillernden Namens, der unweigerlich an den großartigen Roman von Francis Scott Fitzgerald und dessen zahlreiche Verfilmungen erinnert. Der von Erwin Bot in den Niederlanden vorbereitete Hengst zählt zur Elite seiner Generation in Deutschland, wo er 2018 etwa den Derby-Trostlauf und das Hamburger „Lord Pit-Rennen“ für sich entschied.

30.000 Euro auf dem Gewinnkonto

Im vergangenen Jahr versuchte sich Great Gatsby As dann zunächst in Frankreich, wo ihm einige gute Platzierungen gelangen, um später in sein Geburtsland zurückzukehren und seine Position innerhalb des Jahrgangs mit einem Ehrenplatz im „Auktionsrennen für Vierjährige“ und Rang fünf in der „Breeders Crown“ zu festigen. Das folgende Engagement im „Großen Preis von Deutschland“ war dann erwartungsgemäß aussichtslos, aber dennoch der gebührende Abschluss einer starken Saison, an deren Ende zwar kein einziger Sieg stand, jedoch immerhin über 30.000 Euro auf das Gewinnkonto gewandert waren.

Am Sonntag beendet der inzwischen Fünfjährige nun seine Winterpause und strebt nach dem dritten Rang beim Gelsentrab-Debüt seinen ersten Volltreffer in der Feldmark an. In der Hand des Trainers bekommt er es dabei mit dem doppelt so alten Amiral de Retz (Jochen Holzschuh) zu tun, der beim Comeback vor zweieinhalb Wochen ein starkes Finish bot und sich auch auf der Kurzstrecke schon profiliert hat.

An der Distanz mehr Gefallen finden könnte aber Orkan von Haithabu (Jan Thijs de Jong), der sich bereits Anfang Januar über die Meile wacker schlug und sich eine beachtliche persönliche Bestzeit von 1:13,5 holte. Everest Vedaquais (Roland Hülskath) darf in dieser Gesellschaft ebenfalls nicht unterschätzt werden.

Etwas weniger gefährlich scheint die Konkurrenz von Zarch Wise As (Roland Hülskath) im „Narzissen-Rennen“. Der seit vier Starts ungeschlagene Wallach sollte sich die Butter von Duglas (Jan Thijs de Jong) und Highway Fortuna (Robbin Bot) nicht vom Brot nehmen lassen.

Er ist neben Great Gatsby As die zweite große Hoffnung von Leendert Gerrits, der mit Racing in Time und Ikarus Love noch zwei weitere aussichtsreiche Vierbeiner nach Gelsenkirchen schickt, auf die mit den Seriensiegern Jenna Transs R (Robbin Bot) oder Mr Blitzer Byd (Jan Thijs de Jong) allerdings schwere Kaliber warten.

Gefordert sind am Sonntag einmal mehr auch die Wetter, wenn es darum geht, den Schein für die mit Garantieauszahlung angebotene V7-Wette auszufüllen. Es gilt die Sieger der Prüfungen drei bis neun vorherzusagen, wobei theoretisch bis zu 58 Pferde zur Auswahl stehen.

Amateurrennen zum Abschluss

Sind die ersten sechs Partien geschafft, wartet zum Abschluss noch ein feines Feld mit sechs Startern, die in Amateurhand alle den ersten Jahressieg perfekt machen wollen. Die besten Aussichten auf Erfolg scheint Candyman Hornline (Thomas Maaßen) zu haben, aber auch Lordano Ass (Simon Siebert) und Macho Byd (Samantha Stolker) dürfen sich Hoffnungen machen.