Faruk Gülgün trifft nach einer Ecke des Gegners, Cihan Yildiz legt einen Treffer per Hackentrick auf, und Sky Maximilian Krzysztofiak schüttelt bei der Torvorbereitung mit einem Sololauf gleich vier Gegenspieler ab: Wer am Sonntag das erste Westfalenliga-Heimspiel dieses Jahres der Fußballer von YEG Hassel gegen den FSV Gerlingen sah, traute seinen Augen kaum. Waren das wirklich jene Hasseler, die in der Hinrunde einen Tiefschlag nach dem nächsten kassiert und seit dem neunten Spieltag auf dem letzten Platz festgeklebt hatten? Jetzt sprühten die Grün-Weißen derart vor Spielfreude, dass der direkte Konkurrent Gerlingen, bis dato zwei Punkte vor den Hausherren an drittletzter Stelle platziert, gänzlich chancenlos war. YEG wies den FSV mit 5:0 in die Schranken und verließ das Tabellenende damit eindrucksvoll.

Trainer Ahmet Inal belohnte seine Schützlinge dafür mit einem freien Montag. „Den haben sich die Jungs wirklich verdient“, betonte der Coach. Im dritten Spiel unter seiner Leitung feierte YEG nun schon den zweiten Sieg. Der 38-Jährige schwärmte nach der Gala: „Wir haben heute einfach mehr für den Sieg investiert. Wir wollten ein Zeichen setzen, deshalb haben wir bis zum Schluss gepresst. Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung.“

FSV-Trainer Stefan Breuer ist in der Pause nicht zu überhören

Seine Hasseler machten von Beginn an klar, dass sie die Rote Laterne endlich loswerden wollten. Die Gastgeber störten die Gerlinger bereits tief in deren Hälfte, waren bissig in den Zweikämpfen und kombinierten in einer an die guten alten Zeiten erinnernden Schnelligkeit nach vorn. So hatte Mittelfeldmotor Mert Kilic schon früh die erste Chance, verfehlte das Tor aber knapp (8.). Noch enger war es beim Versuch von Stürmer Faruk Gülgün, dessen Freistoß den Pfosten küsste (12.). In der 14. Minute war es aber passiert: Faruk Gülgün spielte einen schönen Doppelpass mit Semih Esen, der zum 1:0 einschob. Elf Minuten später konterten die Hasseler nach einem Eckball der Gäste – Gülgün schloss zum 2:0 ab.

YEG-Stürmer Faruk Gülgün (rechts) umkurvt den Gerlinger Keeper. Foto: Michael Korte

Eine hochverdiente Führung, die FSV-Trainer Stefan Breuer in der Pause zu einer bis auf den Flur zu hörenden Kabinenansprache veranlasste. Doch auch die verfehlte ihre Wirkung: Die zweite Hälfte war noch keine fünf Minuten alt, da leitete Zugang Cihan Yildiz per Hacke auf Faruk Gülgün weiter, und der Mann mit der Rückennummer zehn blieb erneut eiskalt.

Faruk Gülgün schnürt für YEG Hassel einen Dreierpack

Als Gerlingens Maximilian Humberg dann auch noch den Ball nach einem vermeintlichen Foul als letzter Mann in die Hand nahm und dafür mit Rot vom Platz flog, war der Widerstand der Gäste gebrochen. YEGs Lust war aber noch nicht gestillt: Sky Maximilian Krzysztofiak schüttelte bei einem Sturmlauf auf der rechten Seite gleich vier Gegenspieler ab und legte quer auf Tarik Tosun. Der Joker drückte den Ball zum 4:0 über die Linie (71.). Kurze Zeit später scheiterte jener mit einem weiteren Versuch am Pfosten des FSV-Tores (85.). Besser machte es wiederum der überragende Faruk Gülgün: Der 29-Jährige schob einen abgewehrten Schuss von Tarik Tosun zum 5:0 ins Netz und setzte so den Schlusspunkt (86.).

Trainer Ahmet Inal blickte anschließend in viele lachende Gesichter. „Wenn ich die Jungs so sehe, freue ich mich einfach für sie. Nachdem sie sich in der vergangenen Woche beim 0:2 gegen Finnentrop nicht für ihre gute Leistung belohnt hatten, haben sie sich heute den Frust von der Seele geschossen“, sagte er nach einem Spiel, in dem die Hasseler kaum wiederzuerkennen waren. Und das endlich mal in positiver Hinsicht.

Tore: 1:0 Semih Esen (14.), 2:0, 3:0, 4:0 Faruk Gülgün (25., 50., 86.), 5:0 Tarik Tosun.

YEG Hassel: Keser - Ali (65. Tosun), R. Demircan, Özgen (73. Sari), Cantürk - Kilic (62. Kodaman), Özkaya, Yildiz (68. Durmus), Krzysztofiak, Esen - Gülgün.