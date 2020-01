Bulmke. Fußball-B-Kreisligist Glückauf-Hüllen hat auf dem Transfersektor zugeschlagen.

Glückauf-Hüllen holt Anilcan Mankoc und Cem Demircan

Fußball-B-Ligist FC Glückauf-Hüllen hat in der Winterpause auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste von Cem Demircan und Anilcan Mankoc gesichert. Die beiden Mittelfeld-Allrounder, die von Ligakonkurrent Sportfreunde Bulmke II zum einen Kilometer weiter angesiedelten FC Glückauf wechseln, gehörten in der vergangenen Saison zum Stammpersonal bei A-Ligist Eintracht 07/12 und verpassten mit dem Meister der Staffel zwei in der Relegation nur ganz knapp den Aufstieg in die Bezirksliga. Zuvor kickten der 28-jährige Cem Demircan und der 25 Jahre alte Anilcan Mankoc bereits mehrere Jahre gemeinsam für die Sportfreunde Gelsenkirchen, die später mit der SG Eintracht fusionierten. „Mit diesen beiden Top-Neuzugängen haben wir nicht nur mehr Qualität hinzubekommen, sondern auch zwei leidenschaftliche Fußballer, die charakterlich und menschlich gut zum Team passen“, schrieb der Klub auf seiner Facebookseite.