Altstadt. Gerd Hemforth blickt auf ein erfolgreiches Grillonen-Jahr 2019 zurück. Das Wort Aufstieg will der Trainer des TC Gelsenkirchen noch nicht hören.

Gerd Hemforth: „Ich bin optimistisch, aber nicht bekloppt“

Die Volleyballerinnen des TC Gelsenkirchen haben sich vor Weihnachten selbst das schönste Geschenk gemacht. Durch den 3:2-Erfolg beim SSV Meschede und der gleichzeitigen Niederlage von Verfolger VfL Telstar Bochum II ist der Vorsprung in der Verbandsliga Gruppe 3 auf vier Punkte angewachsen. Trainer-Routinier Gerd Hemforth: „Die Momentaufnahme ist optimal, aber wir bleiben geerdet.“ Im Gespräch mit der WAZ sagt der ehemalige Gymnasial-Lehrer, worauf es im neuen Jahr ankommt und warum sein Team auch in kniffligen Situationen die Übersicht behält.

Herr Hemforth, nach dem 3:2 über den VV Schwerte II gab es nun mit dem 3:2 in Meschede den zweiten hart erkämpften Hinrunden-Sieg. Was war gut, was hat Ihnen nicht so gefallen?

Gerd Hemforth: Mein Mescheder Trainerkollege meinte nach dem Spiel, dass seine Mannschaft ihre bisher beste Saisonleistung gezeigt habe. Wir waren zum Teil zu großzügig, zu nachlässig. Den ersten Satz haben wir verloren, danach zwei Sätze deutlich gewonnen. Es kommt vielleicht eine gewisse Selbstzufriedenheit auf. Die Rechnung dafür haben wir im vierten Satz bekommen, der wieder an Meschede ging. Wir haben da sehr vorsichtig angegriffen, waren nicht konsequent genug. Das Gute war aber, dass wir nicht nervös geworden sind und die Begegnung trotzdem noch gewonnen haben.

Erkennen Sie in Ihrer Mannschaft eine Weiterentwicklung?

Ja, es gibt einen Reifeprozess, der innerhalb des Teams passiert ist. Vor zwei Jahren hätten wir so ein Spiel in Meschede noch verloren. Wir haben uns als Team weiterentwickelt. Die Mädels wissen, dass sie immer in der Lage sind, eine Schippe draufzulegen.

TCG-Trainer Gerd Hemforth und sein Team sind ungeschlagen. Foto: Michael Korte

Wo sehen Sie die Stärken Ihrer Mannschaft?

Mannschaftliche Geschlossenheit, dazu gute technische und taktische Voraussetzungen. Wir sind in der Lage, in den Spielen eine ganze Menge abzurufen. Hinzu kommt die konditionelle Verfassung. Wir investieren viel im Training und belohnen uns mit dem entsprechenden Ertrag in der Verbandsliga.

Kommt der TCG ohne Niederlage durch die Saison 2019/2020?

Das ist schwierig vorherzusagen. Wenn man sich einmal das komplette Kalenderjahr 2019 anschaut, dann haben wir in dem Zeitraum nur insgesamt vier Meisterschaftsspiele verloren. Das ist schon keine so schlechte Bilanz. Aber es ist noch ein weiter Weg bis zum Saisonende Anfang April. Unwägbarkeiten wie Verletzungen können immer auftreten, das lässt sich aktuell noch gar nicht abschätzen. Wichtig ist auf jeden Fall, die Konzentration in jedem Spiel hochzuhalten. Da wir Tabellenführer sind, ist es für jeden Gegner eine große Motivation, gegen uns anzutreten.

Sehen Sie den Tabellenzweiten Telstar Bochum II, der Anfang Januar zum Spitzenspiel nach Gelsenkirchen kommt, als härtesten Konkurrenten im Kampf um die Spitze?

Die Bochumer sind eine gute Mannschaft, aber ich halte den VV Schwerte II für unseren Hauptkonkurrenten. Sie liegen zwar sieben Punkte hinter uns, doch ich traue ihnen eine Serie zu. Gegen Schwerte war es ein Spiel auf Augenhöhe.

Vest-Sport Schrottwichteln am Donnerstag Am Donnerstag (19. Dezember) treffen sich die Grillonen traditionell zum Weihnachtsessen in einem Gelsenkirchener Steakhaus. Neben Schrottwichteln und etwas sportlicher Aktivität wird es auch ein paar Worte von Trainer Gerd Hemforth an seine Mädels geben. „Ich werde einige Sätze zur bisherigen Saison sagen und mit der Mannschaft besprechen, wie die Trainingstage bis Anfang Januar gestaltet werden können. Vielleicht können wir auch Einzeltrainings mit Spielerinnen ansetzen, die jetzt Urlaub oder einfach mehr Zeit haben“, sagt Gerd Hemforth.

Platz eins zum Jahreswechsel, da liegt die Frage nach einem möglichen Aufstieg auf der Hand.

Das Wort Aufstieg möchte ich nicht hören.

Warum nicht?

Weil das noch ganz weit weg ist. Wir genießen das bisher Erreichte. Meine Mannschaft sieht, was mit intensiver Arbeit alles möglich ist. Wir gehen mit viel Rückenwind ins Jahr 2020. Aber es braucht noch drei kompakte Monate, um das alles zu bestätigen. Ich bin optimistisch, aber nicht bekloppt, weil ich weiß, was im Sport alles passieren kann.