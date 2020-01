Gençlerbirliği: 18 Spieler sind weg

Droht Gençlerbirliği Resse in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A der Zusammenbruch? Alle 18 Spieler des Tabellenvierten haben sich in der Winterpause abgemeldet.

Wie es mit dem Klub mit den türkischen Wurzeln im Jahr seines 30-jährigen Bestehens weitergeht, steht noch in den Sternen. Zieht er sich aus dem Kreis-Oberhaus zurück? Oder tritt er in der Rest-Saison mit der zweiten Mannschaft gegen Erle 19, Beckhausen 05 und Co. an? „Das sind die beiden Optionen, die wir in den nächsten Tagen im Vorstand besprechen werden“, sagt Geschäftsführer Birol Cakar, der zum jetzigen Zeitpunkt auch noch keine genaue Prognose abgeben kann.

Die Entscheidung ist völlig offen. Eine Variante, die zweite Mannschaft hochzuziehen, lässt Gençlerbirliği die Möglichkeit, auch in der kommenden Saison in der Kreisliga A antreten zu dürfen. Aber wollen die Resser das überhaupt?

Mit 28 Punkten dürften die Resser im ersten Jahr nach dem unglücklichen Abstieg aus der Fußball-Bezirksliga zumindest sportlich nicht in Gefahr geraten, in die Kreisliga B durchgereicht zu werden. Sie liegen 15 Punkte vor dem Tabellenvorletzten BV Rentfort II und 17 Punkte vor dem Schlusslicht Westfalia Buer. Aber: Mit den Spielern aus der Zweiten wird Gençlerbirliği in der Kreisliga A wohl nicht konkurrenzfähig sein. Die zweite Mannschaft des Klubs spielt eine Klasse tiefer in der Kreisliga B, rangiert dort an vorletzter Stelle und steht vor dem Abstieg in die unterste Liga.

So oder so. „Es geht irgendwie immer weiter“, sagt Birol Cakar. Dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, überrascht ihn nicht sonderlich. Es ist ein offenes Geheimnis, dass bei dem Klub, der seine Heimspiele an der Lohmühle in Buer-Süd austrägt, der Geldhahn nicht mehr so sprudelt, wie er es noch vor einigen Jahren getan hat. Es waren vor allem Auseinandersetzungen wegen der Siegprämie, die, wie man hört, jetzt zum Bruch zwischen Vorstand und erster Mannschaft geführt haben sollen. Aber das will so niemand offiziell bestätigen.

Vural spricht von bester Lösung

Ali Vural, der Spielertrainer, hat sich ebenfalls abgemeldet. Auch er möchte nicht konkret werden. „Es hat nicht mehr gepasst. Am Ende des Tages haben wir uns im Guten getrennt. Es war die beste Lösung“, sagt er. Wie es mit ihm und seinen bisherigen Mitspielern weitergeht? Offen. Im Januar wird bei vielen Vereinen, die mit ihrem Kader noch nicht zufrieden sind oder plötzlich Personalprobleme bekommen haben, nachjustiert. „Vielleicht“, so sinniert Vural, „schließen wir uns einem anderen, bereits bestehenden Verein an und versuchen, eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie mit Gençlerbirliği zu schreiben.“ Eine Rückkehr in den überkreislichen Fußball hält Birol Cakar für seinen Klub in absehbarer Zeit nicht für möglich und wohl auch nicht für erstrebenswert. „Ich bin seit 20 Jahren im Vorstand von Gençlerbirliği dabei“, sagt er. „Im Grunde ist es egal, in welcher Spielklasse unser Verein vertreten ist. Wichtig ist doch, dass sich die Spieler mit ihm identifizieren. Natürlich ist es traurig, dass uns die erste Mannschaft verlassen hat, aber sie bestand hauptsächlich aus Söldnern. Wenn kein Geld mehr gezahlt wird, dann sind diese Spieler von heute auf morgen weg - so wie jetzt bei uns.“