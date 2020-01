Gelungener Jahresauftakt für Balistique

Tom Wierzoch und Frank Gutberger vom Gelsenkirchener Pétanque Club Balistique haben am vergangenen Wochenende bei einem Sichtungsturnier für den Kader des Bundeslandes Nordrhein-Westfalens starke Platzierungen erreicht und damit einen gelungenen Auftakt ins Jahr 2020 gefeiert.

Beim Top-72-Turnier in der Düsseldorfer Boulehalle, an dem stets die besten 72 der insgesamt 1350 in der Landes-Rangliste geführten Spieler teilnehmen, spielte sich Tom Wierzoch, der in der Rangliste auf Platz 27 liegt, mit seinen vom Landestrainer festgelegten Teampartnern aus Mülheim und Köln nach drei Siegen in der Vorrunde bis ins Finale.

Dies ging dann jedoch mit 8:13-Punkten verloren. Frank Gutberger, in der Rangliste an 44. Stelle notiert, kam mit seinen Mitspielern aus Bielefeld und Düsseldorf dank zweier Vorrundenerfolge ins Viertelfinale, in dem sich das Trio allerdings denkbar knapp geschlagen geben musste.