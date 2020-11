Gelsenkirchen. Gelsensport hat aber auch eine Forderung an die Politik: Vereine brauchen eine klare Perspektive, ansonsten fürchten sie eine Austrittswelle.

Es ist keine einfache Zeit, kein einfaches Jahr, dieses 2020. Für niemanden. Alle Lebensbereiche sind von der Corona-Pandemie beeinträchtigt. So natürlich auch der Sport und besonders die Sportvereine.

„Wir wollen unsere Vereine in dieser schwierigen Zeit bestmöglich unterstützen“, betont Marco Baron, Geschäftsführer von Gelsensport . Denn: „Den Vereinssport hat es in dieser Pandemie sehr hart getroffen“, ergänzt Jürgen Deimel, Präsident bei Gelsensport. Keine leichte Aufgabe während eines sogenannten Lockdowns mit strickten Kontaktbeschränkungen. Die größte Unterstützung kann derzeit daher auf digitalem Weg geschehen. „Der Landessportbund hat das Programm #trotzdemsport ins Leben gerufen“, so Baron.

Unterstützung von 54 Stadt- und Kreissportbünden

54 Stadt- und Kreissportbünde in NRW unterstützen diese Initiative. „Wir werden uns damit auch an unsere Vereine wenden und zeigen, wie sie dort Hilfe bekommen können“, so Baron. Von Online-Training über Kinder-Sport-Aktionen bis hin zu Fördergeldanträgen ist dort alles zu finden.

Neben einem breiten Unterstützungsangebot für Sportvereine gibt es eine klare Forderung an die Politik: „Der organisierte Sport soll als Teil der Lösung gesehen und der Sportbetrieb möglichst bald wieder aufgenommen werden “, heißt es. „Dem schließt sich Gelsensport an“, betont Baron. Wenn beispielsweise Sport in Kleingruppe unter freiem Himmel ab Januar wieder möglich wäre, dann könnten auch Verein wieder etwas anbieten.

Derzeit kaum Vereinsleben möglich

„Momentan ist ja nur Individualsport erlaubt. Da kann ein Vereinsleben nur sehr schwer stattfinden“, sagt Deimel und Baron betont: „Wir haben gesehen, wie sehr sich Vereine bemüht haben, gut funktionierende Hygienekonzepte auf die Beine zu stellen. Den Sport per se zu untersagen ist damit natürlich auch frustrierend für alle, die viel Zeit, Geld und Arbeit investiert haben.“ Er ergänzt: „Wir wünschen uns klare, langfristige Spielregeln, die gemeinsam mit dem organisierten Sport festgelegt werden. “

Dieter Kutzborski, Präsidiumsmitglied bei Gelsensport und designierter Nachfolger von Jürgen Deimel appelliert an die Klubs: „Gerade in diesen schweren Zeiten lohnt es sich, innerhalb des Vereins zusammenzuhalten und trotzdem körperlich fit zu bleiben, auch wenn es das nur online geschieht.“

Und Kutzborski spricht ein weiteres Problem der Sportvereine an: „Turniere, Sommerfeste, all das konnte in diesem Jahr nicht stattfinden. Bei vielen Klubs sind dadurch wichtige Einnahmen zum Beispiel für die Jugendabteilung ausgeblieben. Und viele fürchten eine Austrittswelle zum Jahresende, wenn es keine Perspektive gibt.“

