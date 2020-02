Gelsensport prüft Umsetzung der Soccerwatch-Systeme

Hassel. Auf vielen Sportplätzen im Revier hängen bereits Kameras des Start-ups. In Gelsenkirchen sind aber noch einige Fragen offen.

„Deine Mannschaft live.“ So lautet der Slogan, mit dem das Essener Start-up Soccerwatch auf seiner Internetseite wirbt. Seit einigen Jahren überträgt das Unternehmen Amateurfußballspiele mithilfe von intelligenten Kamerasystemen live ins Internet. Jene werden auf Höhe der Mittellinie (meist am Flutlichtmast) befestigt und folgen dem Spielgeschehen ohne jeglichen Chip im Ball oder Trikot.

Laut Soccerwatch-Angaben hat die Firma bereits 300 dieser Systeme aufgebaut, die meisten davon im Ruhrgebiet. Allein in Essen und Bochum sind es jeweils 50. Was auffällig ist: In Gelsenkirchen gibt es noch keine derart ausgerüstete Sportanlage.

B-Ligist Arminia Hassel würde das gerne ändern. „Wir arbeiten schon seit einiger Zeit daran, unseren Sportplatz mit diesem Kamerasystem auszustatten“, sagt Vorsitzender Michel Saalbach. Und das habe in erster Linie zwei Gründe: „Zum einen wollen wir die Möglichkeit bieten, sich die Spiele und Highlights live oder danach noch einmal ansehen zu können. Für die Jungs gibt es schließlich nichts Besseres, als ihren Kollegen am Montag ihre Tore zu zeigen. Das ist ja auch gute Werbung für den Verein“, erklärt er. „Zum anderen könnte die Technik aber auch zum Schutz der Schiedsrichter und Spieler beitragen, da sie einen Überblick über den gesamten Platz bietet. So hat man alles auf dem Schirm.“

Schiedsrichter Andre Wittfeld kann dies bestätigen: „Oft passieren Tätlichkeiten ja hinter unserem Rücken, sodass wir gar kein Auge darauf haben. Da würden solche Systeme, die das ganze Feld aufnehmen, auf jeden Fall helfen.“

Dass dies in Gelsenkirchen bislang aber noch nicht umgesetzt wurde, liegt an Bedenken von Gelsensport. Geschäftsführer Marco Baron sieht insbesondere Probleme beim Datenschutz: „Es gibt noch einige Fragezeichen hinsichtlich Videoaufzeichnungen im öffentlichen Raum. Die meisten Sportanlagen sind öffentlich und werden von uns verwaltet. Wir prüfen das aktuell mit Datenschutz- und Rechtsbeauftragten der Stadt.“

Auf die Frage, warum die Technik in anderen Städten erlaubt sei, kann Marco Baron nur Vermutungen anstellen: „Vielleicht gelten da andere Bedingungen oder es handelt sich um vereinseigene Anlagen. Dann darf der Klub entscheiden, was passiert. Wir sind die Letzten, die den Vereinen das nicht ermöglichen wollen, aber wir müssen auch das Recht der anderen Bürger beachten.“