Dortmund. „Wir hätten sogar gewinnen können“, sagt Misel Zec, der Trainer des Gelsenkirchener Fußball-Landesligisten SSV Buer, nach dem 0:0 in Hombruch.

Auch das dritte Auswärts spiel dieser Saison überstand die SSV Buer in der Fußball-Landesliga ungeschlagen. An diesem Sonntag erreichten die Rothosen beim Aufstiegsaspiranten Hombrucher SV ein achtbares 0:0. „Wir hätten sogar gewinnen können“, meinte Trainer Misel Zec nach der torlosen Partie. „Aber wir machen die Tore nicht.“

Am Ende muss die Punkteteilung auf dem Kunstrasen an der Deutsch-Luxemburger Straße in Dortmund jedoch als gerecht bezeichnet werden. Die Partie verlief ausgeglichen, vielleicht mit den etwas besseren Möglichkeiten für die Bueraner. Oder wie es Misel Zec ausdrückte: „Wir haben mehr Fußball gespielt als Hombruch.“

Buers Torwart Kevin van Holt erlebt einen Schreckmoment

Sein Team stand gut in der Defensive und ließ kaum etwas zu. Einen Schreckmoment erlebte SSV-Torhüter Kevin van Holt nur in der zweiten Hälfte, als ein Kopfball gegen die Latte ging. Ansonsten blieb er beschäftigungslos. Auf der anderen Seite hatten Bilal Gürdal und Tim Heimsen die besten Chancen, um den siegbringenden Treffer zu erzielen, aber auch sie vergaben.

„Der Sieg am Mittwoch im Kreispokal hat uns sicherlich gutgetan. Die Jungs haben auch diesmal wie schon gegen YEG Hassel richtig Gas gegeben. Sie finden so langsam zusammen“, meinte Misel Zec. Den Grund für den nicht von allen erwarteten Punktgewinn sah er jedoch woanders: „Auf Kunstrasen zu spielen, liegt uns einfach mehr. Die meisten unserer Spieler kennen ja aus ihrer Jugendzeit gar keinen anderen Untergrund.“

Tore: Fehlanzeige.

SSV Buer: van Holt, Dziabel, Schleking, Bertram (90. Sachsenweger), Gürdal (82. Gummels), Sell, Bienk (25. Jürgensen), Jozek, Heinsen, Yilmaz, Mutluer.