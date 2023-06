Gelsenkirchen: Zwei Siege, ein Remis in der Aufstiegsrunde

Gelsenkirchen. In der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga fahren diesmal der SV Hessler 06 (A-Jugend) und Erler SV 08 (B-Jugend) Siege ein. Spiele im Überblick.

Der zweite Spieltag in der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga verlief für die drei Gelsenkirchener Nachwuchsfußball-Mannschaften erfreulicher als der erste.

Die A-Junioren des SV Hessler 06 und die B-Junioren des Erler SV 08 siegten, die D-Junioren von Eintracht Erle spielten erneut 1:1.

Aufstiegsrunde zur A-Jugend-Bezirksliga

Hessler 06 – Westf. Herne II 3:2. Beim 2:3 in Obersprockhövel verspielten die Heßleraner in den Schlussminuten einen Vorsprung, diesmal holten sie gegen Westfalia Herne II einen Rückstand auf. „Glücklicherweise haben wir das Spiel noch gedreht“, merkte Jugendleiter Georgios Kalaitzidis jubelnd an. Und Trainer Justin Krawulski ergänzte: „Jetzt sind wir wieder voll drin im Rennen.“

Seine Mannschaft hatte bereits in der torlosen ersten Halbzeit mehrere gute Möglichkeiten, aber sie blieb ohne zählbaren Erfolg. Nach dem zweiten Gegentreffer holte sie die Brechstange raus und erzwang mit großem Kampfgeist die Wende. Am Wochenende sind die Null-Sechser spielfrei. Für sie geht es erst am Mittwoch (19 Uhr) mit dem Heimspiel gegen ASSV Letmathe weiter.

Tore: 0:1 (48.), 1:1, 3:2 Lennox Szyszka (56., 85.), 1:2 (75.), 2:2 Julian Scherreiks (82.).

Aufstiegsrunde zur B-Jugend-Bezirksliga

Menden United – Erler SV 08 1:6. 250 mitgereiste Fans machten den Auftritt des Erler SV 08 in Menden zu einem Heimspiel. Sie sahen jedoch eine Erler Mannschaft, mit der Trainer Rafael Kus trotz des 6:1-Sieges nicht zufrieden sein konnte. „Wir waren ziemlich unkonzentriert“, bemängelte er. „Beim 2:2 gegen SVE Heessen waren wir besser.“

Der Gastgeber ging in einer Druckphase des ESV 08 überraschend mit 1:0 in Führung. Aber noch vor der Pause wendete sich das Blatt. In der zweiten Halbzeit schlug die Stunde von Stanislav Medvid. Mit einem Hattrick baute er den Vorsprung auf 5:1 aus. Bitter endete die Partie für Malik Gül. Er sah nach einer Stunde wegen versuchten Nachtretens die Rote Karte und fehlt in den restlichen Aufstiegsspielen, also auch am Sonntag um 11 Uhr im Heimspiel gegen die SpVg Hagen 1911.

Tore: 1:0 (9.), 1:1 Haytem Talha (30.), 1:2 Malik Gül (38.), 1:3, 1:4, 1:5 Stanislav Medvid (44., 77., 80.), 1:6 Mo Traore (90.).

Aufstiegsrunde zur D-Jugend-Bezirksliga

SF Sümmern – Eintracht Erle 1:1. Zweites Spiel, zweites 1:1 für die D-Junioren von Eintracht Erle. „Wir haben fünf richtig starke Gegner in unserer Gruppe“, meinte Trainer Sebastian Paziorek nach dem 1:1 bei SF Sümmern. „Es wird eine Mammutaufgabe, sich dort durchzusetzen. Jedes Spiel hat eine enorme Qualität.“

Die Partie in Iserlohn war fast ein Spiegelbild des Auftaktspiels gegen den FC Altenbochum. Die Erler begannen gut, sie erzielten kurz vor der Pause das 1:0 durch Emil Szydlowski und hätten den Vorsprung ausbauen können. In der zweiten Halbzeit hatte jedoch der Gegner die größeren Spielanteile. Das 1:1 durch einen Kopfball nach einer Ecke war letztlich verdient für SF Sümmern.

Tore: 0:1 Emil Szydlowski (24.), 1:1 (49.).

