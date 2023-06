Gelsenkirchen: Wie Wierzoch/Gutberger die DM angehen

Tom Wierzoch (li.) und Frank Gutberger waren in Mülheim erfolgreich. Nach dem Gewinn des NRW-Titels zusammen mit dem Bochumer Berthold Ulrich nehmen sie am Wochenende an der Deutschen Meisterschaft im Pétanque teil.

Mülheim/Gelsenkirchen. Tom Wierzoch und Frank Gutberger haben nach langer Zeit wieder einen NRW-Titel für den Club Balistique geholt. Jetzt starten sie bei der DM.

Zum ersten Mal seit fast 30 Jahren geht der NRW-Meistertitel im Pétanque wieder nach Gelsenkirchen: Tom Wierzoch und Frank Gutberger vom Gelsenkirchener Pétanque Club Balistique haben mit Berthold Ulrich aus Bochum die NRW-Landesmeisterschaft im Triplette gewonnen. Das Trio setzte sich im Finale in Mülheim deutlich mit 13:3 gegen ein Team mit Spielerinnen aus Köln und Ratingen durch. Zuletzt war die NRW-Meisterschaft im Jahr 1995 nach Gelsenkirchen gegangen.

Die größte Herausforderung auf dem Weg zum Titel meisterten Tom Wierzoch und Co. im Halbfinale. Hier lagen sie gegen ein Team aus Düsseldorf schon mit 2:11 zurück, gewannen am Ende aber doch noch mit 13:11. „Es war etwas ganz Besonderes, das Spiel gegen so eine Mannschaft noch zu drehen. Bei Düsseldorf waren sogar Nationalspieler dabei“, jubelt Wierzoch und stellt fest: „Danach hatten wir so viel Selbstbewusstsein, dass wir das Finale auch gewonnen haben.“

Der Pokal „steht auf der Fernsehwand und strahlt mich an“

Der Pokal, den jeder der drei Gewinner bekommen hat, hat einen besonderen Platz in Wierzochs Wohnzimmer bekommen: „Der steht auf der Fernsehwand und strahlt mich an.“ Wierzoch und seine Teamkollegen wollen nun am kommenden Wochenende direkt nachlegen: Dann sind sie bei der Deutschen Meisterschaft in Berlin am Start, für die sie sich mit dem starken Abschneiden bei der Landesmeisterschaft qualifiziert haben. 2022 war das Trio aus dem Ruhrgebiet bei der DM im Sechzehntelfinale ausgeschieden.

„Jetzt würden wir schon gerne unter die besten Acht kommen“, betont Wierzoch. Druck verspürt er nach dem Titelgewinn in NRW aber nicht: „Wir sind da ganz entspannt, weil wir uns schon wahnsinnig über die NRW-Meisterschaft gefreut haben. Wir sind jetzt einfach voller Vorfreude aufs Wochenende.“

