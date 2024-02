Gelsenkirchen: Welche Teams sich noch verbessern müssen

Gelsenkirchen Bei zwei Bezirksliga-Mannschaften läuft die Tormaschine auf Hochtouren. Das Testspielprogramm der überkreislichen Teams im Überblick.

Nur noch eine Woche, und dann geht für sieben der acht überkreislich spielenden Gelsenkirchener Mannschaften der Kampf um Tore und Punkte im Amateurfußball weiter. Nur für den SV Hessler 06 dauert die Pause eine Woche länger. Die meisten Teams nutzen diesen Sonntag, um noch einmal in einem Testspiel die Form zu überprüfen, auch die beiden einzigen Landesligisten.

Die SSV Buer hat den SV Biemenhorst zu Gast, eine Mannschaft aus Bocholt, die ebenfalls in der Landesliga kickt und dort als Tabellenfünfter eine gute Rolle spielt. Die Bueraner wollen es besser machen als am Donnerstag, als sie dem SV Dorsten-Hardt in einem Testspiel auswärts mit 1:3 unterlagen.

YEG Hassel fährt zum ebenfalls in der Landesliga spielenden SV Rot-Weiß Deuten und setzt dort wieder auf Sinan Altas. Der ehemalige Wattenscheider netzte am Mittwoch beim 10:0-Sieg gegen den Bezirksligisten FC Neuruhrort fünfmal ein.

12:3 gegen Barisspor 84 Essen, 11:1 gegen Sportfreunde Haverkamp und zuletzt am Mittwoch ein 8:1 bei Eintracht Erle, das waren die bisherigen Ergebnisse, die Bezirksligist Erler SV 08 in dieser Vorbereitungsperiode hingelegt hat. In diesem Stil wird es vermutlich aber nicht weitergehen. An diesem Sonntag ist das Team von Trainer Michael Czerwinski beim Landesliga-Zwölften DJK TuS Hordel zu Gast.

Auch für den SV Horst 08 ist die Vorbereitung bislang blendend gelaufen. Mal schauen, ob die Tormaschine auch im Heimspiel gegen die Sportfreunde Bulmke, den Tabellenführer der Kreisliga A2, überdurchschnittlich produzieren kann.

Die anderen vier Gelsenkirchener Bezirksligisten haben hingegen noch reichlich Luft nach oben, auch der SV Hessler 06, der am Donnerstag mit dem 1:2 gegen den SV Hochlar 28 aus der Kreisliga A eine unliebsame Überraschung erlebte. An diesem Sonntag sind die Blau-Weißen in einem Duell der Bezirksliga-Zehnten bei Mengede 08/20 in Dortmund zu Gast.

Viktoria Resse trägt zu Beginn des Februars drei Testspiele innerhalb von fünf Tagen aus. Am Sonntag geht’s zur SG Coesfeld 06. „Ab jetzt ist mehr einspielen und weniger ausprobieren angesagt“, macht Trainer Matthias Potthoff deutlich. SSV Buer II hat sich für diesen Sonntag mit dem Landesligisten TuS 05 Sinsen einen klassenhöheren Gast als Testspielgegner ausgesucht.

Der SC Hassel blieb am Donnerstag beim 3:5 gegen die SG Welper im fünften Testspiel hintereinander sieglos, obwohl er zur Pause noch mit 1:0 vorne lag. An diesem Wochenende steht für die Grün-Weißen kein Testspiel auf dem Programm. Ihre Generalprobe findet erst am Dienstag auswärts beim Nachbarn SuS Polsum statt.

