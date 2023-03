Gelsenkirchen trauert um Oberturnschwester Ursula Westphal

Gelsenkirchen. Trauer in Gelsenkirchen: Ursula Westphal lebt nicht mehr. Das sagt der langjährige Mitstreiter Jürgen Deimel, der Gelsensport-Ehrenpräsident.

Wer nach einem Synonym für das Turnen beziehungsweise den Turnsport in Gelsenkirchen sucht, der wird als ersten Treffer Ursula Westphal finden. Immer. Und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, obwohl die Oberturnschwester der Stadt jetzt im Alter von 83 Jahren gestorben ist.

„Sie hat sich um den Sport in Gelsenkirchen sehr verdient gemacht“, sagt Jürgen Deimel, der als Gelsensport-Präsident viele gemeinsame Wege mit Ursula Westphal, der langjährigen Fachschaftsleiterin der Turnerinnen und Turner, gegangen ist. „Sie war eine begeisterte Turnerin und stand für ihren Sport.“ Diesen Sport hätte Ursula Westphal sehr gerne sehr viel länger aktiv betrieben, doch die Turnerin des TV Rott­hausen musste ihre vielversprechende Karriere nach einem Straßenbahn-Unfall, in den sie unverschuldet verwickelt gewesen war, frühzeitig beenden.

Auszeichnung mit der Ehrennadel des Deutschen Turnerbundes in Gold und dem Bundesverdienstkreuz am Bande

Ihrer Leidenschaft blieb Ursula Westphal jedoch unverdrossen treu und übernahm bereits 1963 in der Fachschaft die Verantwortung für die Organisation des Turngeschehens. Sie war auch nicht ganz unbeteiligt daran, dass das Turnen in dieser Stadt mehr als nur salonfähig wurde. Ursula Westphal holte 1972 die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Turnerinnen und 1974 die der Turner nach Gelsenkirchen. Wiederum zwei weitere Jahre später, also 1976, rückte sie als Nachfolgerin von Paul Degener an die höchste Stelle der Fachschaft und übernahm deren Leitung.

Jürgen Deimel erinnert sich an eine tolle Mitstreiterin. „Mit ihr konnte man Pferde stehlen“, sagt der Gelsensport-Ehrenpräsident über Ursula Westphal. „Sie war sehr gewissenhaft, sehr sportverbunden – und vor allen Dingen war sie ehrlich, was heute leider nur noch selten der Fall ist.“ Für ihre Verdienste wurde Ursula Westphal 1994 mit der Ehrennadel des Deutschen Turnerbundes in Gold sowie 1995 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. (AHa)

