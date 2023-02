Gelsenkirchen sucht noch sieben Teilnehmer für Viertelfinale

Gelsenkirchen. VfL Resse 08 steht bereits im Viertelfinale des Gelsenkirchener Fußball-Kreispokals. In dieser Woche werden die weiteren Teilnehmer ausgespielt.

Der VfL Resse 08 aus der Fußball-Kreisliga A hat bereits Ende November durch einen 5:2-Sieg beim VfB Gelsenkirchen die dritte Runde des Gelsenkirchener Kreispokals erfolgreich überstanden. In dieser Woche spielen 14 weitere Teams die Teilnehmer am Viertelfinale aus.

Den Auftakt macht am Dienstag ein echtes Goliath-gegen-David-Duell. Titelverteidiger YEG Hassel, als Westfalenligist gleichzeitig das klassenhöchste Team im Wettbewerb, empfängt den FC Zrinski aus der Kreisliga B. Mehr Esprit versprechen zwei Partien am Mittwochabend. Der SC Hassel erwartet die SSV Buer, und der SV Horst 08 hat Westfalia 04 zu Gast. Auf dieses Spiel freut sich 08-Trainer Niklas Zacharias ganz besonders. Er war lange Jahre als Spieler und als Trainer für Westfalia tätig.

Der SC Hassel empfängt am Mittwoch am Lüttinghof die SSV Buer

Die Favoritenrolle am Schollbruch ist angesichts des Zwei-Klassen-Unterschieds klar verteilt. „Wir wollen eine Runde weiterkommen“, sagt Niklas Zacharias. „Aber Priorität hat ganz klar die Meisterschaft. Wenn man mir den Klassenerhalt in der Landesliga garantieren könnte, würde ich sogar auf einen Sieg gegen meinen früheren Klub verzichten.“

Am Lüttinghof darf ebenfalls ein Sieg des Landesligisten aus Buer erwartet werden. Dass sich der SC Hassel aber zu wehren weiß, stellte er zuletzt in der Bezirksliga beim 2:2 im Derby gegen den Erler SV 08 unter Beweis. Am Mittwoch finden außerdem noch die Partien zwischen SSV/FCA Rott­hausen und DJK SW Gelsenkirchen-Süd sowie zwischen SF Bulmke und Spvgg Erle 19 statt.

Die dritte Runde des Kreispokals wird am Donnerstag beendet, sehr wahrscheinlich mit Heimsiegen. Bezirksligist SV Hessler 06 erwartet Wacker Gladbeck aus der Kreisliga C, und die SG Eintracht 07/12 begrüßt die DJK Falke. Die Partien beginnen an allen drei Tagen jeweils um 19.30 Uhr. (mik)

