Fußball Kreisliga A2 Gelsenkirchen: Spektakuläres Zehn-Tore-Spiel am Südstadion

Gelsenkirchen. Richtig glücklich ist Eintracht-Gelsenkirchen-Coach Schnürpel nach dem Sieg über ETuS Bismarck aber nicht. Kickers Ückendorf kann wieder siegen.

Die SG Eintracht Gelsenkirchen 07/12 war im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A2 gegen ETuS Bismarck in Torlaune: Die Südstädter feierten einen spektakulären 6:4-Sieg. Kickers Ückendorf holte bei Firtinaspor den ersten Sieg seit Anfang November.

SG Eintracht Gelsenkirchen – ETuS Bismarck 6:4

Mit vier Toren zwischen der 38. und 43. Minute entschied die SG Eintracht das Spiel. Die 5:0-Pausenführung erstaunte sogar SGE-Trainer Thorsten Schnürpel: „In der ersten Halbzeit war wirklich jeder Schuss ein Treffer. Da haben wir stark gepresst.“ Der Rest des Spiels gefiel Schnürpel allerdings nicht: „Nach so einer klaren ersten Halbzeit dürfen wir nicht noch vier Gegentore kriegen. Defensiv war das eine Voll-Katastrophe“, meckerte er.

Trainer Thorsten Schnürpel von der SG Eintracht Gelsenkirchen am Rande des Spiels gegen ETuS Bismarck. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

In Gefahr geriet der Dreier aber nicht mehr, im Gegenteil: Soner Ünlü schoss noch einen Elfmeter – den dritten für die SGE an diesem Tag – an den Pfosten.

Tore: 1:0 Seveneick (29., Elfmeter), 2:0 Buch (38.), 3:0 Ünlü (39., Elfmeter), 4:0, 5:0 Buch (41., 43.), 5:1 Ersoy (53.), 5:2 Göring (56.), 6:2 Ünlü (67.), 6:3 Krasnici (78.), 6:4 Buczkowski (90.)

Firtinaspor – Kickers Ückendorf 2:3

Nach zuletzt fünf sieglosen Ligaspielen feierten die Kickers wieder einen Sieg – und Lukas Hermasch hatte einen großen Anteil daran. Der Stürmer erzielte zwei der drei Tore.

Firtinaspor-Trainer Can Kaya war fassungslos: „Wir haben eigentlich auf ein Tor gespielt und hatten locker zehn Riesenchancen. Ückendorf war dreimal vor dem Tor und hat dreimal getroffen“, ärgerte er sich. In den letzten 20 Minuten musste sein Team mit zehn Mann spielen, da Burak Kocagöz verletzt raus musste und Firtinaspor keine Auswechselspieler hatte.

Tore: 0:1 Imberg (20.), 0:2 Hermasch (42.), 1:2 Yaylan (60.), 1:3 Hermasch (64.) 2:3 Erd. Polat (75.)

Un. Neustadt – DJK TuS Rotth. 0:1

Tor: 0:1 Schulz (81.)