Gelsenkirchen: So steigen die Jugendteams wieder ein

Gelsenkirchen In der B-Jugend-Bezirksliga empfängt die SSV Buer II den Erler SV 08. So läuft der Wiederbeginn der Punktspiele für die überkreislichen Teams.

Die meisten überkreislich spielenden Juniorenfußball-Mannschaften aus Gelsenkirchen befinden sich derzeit noch mitten in der Vorbereitung auf die restlichen Spieltage dieser Saison. Für zwei Teams wird es bereits an diesem Sonntag wieder ernst. In der Bezirksliga der B-Junioren kommt es zum Duell zwischen der SSV Buer II und dem Erler SV 08. Dieses Derby ist nichts für Langschläfer. Anstoß auf dem Kunstrasenplatz an der Löchterheide ist um 9.15 Uhr.

Die Gäste aus Erle gehen favorisiert in diese Partie. Als Tabellendritter machen sie sich Hoffnungen, die SG Wattenscheid 09 II und Horst 08 noch abzufangen. Die Bueraner schweben hingegen in Abstiegsgefahr und belegen als Tabellendrittletzter den Relegationsplatz.

Auch in einer Woche findet ein Spiel im Juniorenfußball statt. Die U19 der SSV Buer empfängt am 28. Januar (Sonntag) um 11 Uhr in der A-Junioren-Landesliga die DJK Grün-Weiß Nottuln. Buers Trainer Oktay Güney hat den Aufstieg längst abgeschrieben.

Für die meisten Nachwuchsmannschaften geht es am ersten Februar-Wochenende weiter, so auch für die U19 (gegen den 1. FC Köln in der Bundesliga) und für die U15 des FC Schalke 04 (gegen Fortuna Düsseldorf in der Regionalliga). Außerdem legen dann die U15 des SV Horst 08 (gegen TSC Eintracht Dortmund in der Westfalenliga), die U15 der SSV Buer (gegen SV Westfalia Soest in der Landesliga) sowie in der Bezirksliga die U19 des SV Horst 08 (gegen TuS Westfalia Wethmar), die U17 der SSV Buer (gegen Vorwärts Wettringen) und die U17 des SV Horst 08 (beim TuS Stockum) wieder los.

Erst am dritten Februar-Wochenende steigen dann drei weitere Schalker Teams wieder ins Geschehen ein: die U17 (beim MSV Duisburg in der Bundesliga), die U16 (gegen TSC Eintracht Dortmund in der Westfalenliga) und die U14 (bei Viktoria Köln im U14-Junioren-Nachwuchs-Cup). Außerdem endet dann die Winterpause für zwei weitere Bezirksligisten: für die U15 des Erler SV 08 II (bei Wattenscheid 09 II) und für SSV Buers U15 II (beim VfB Hüls).

