Fußball-A-Kreisligist SSV/FCA Rotthausen kann sich über einen besonderen Rückkehrer freuen: Publikumsliebling Michel Sabatino trägt in Gelsenkirchen künftig wieder das Trikot der Blau-Gelben. Der 23-Jährige war erst im vergangenen Sommer vom SSV/FCA zu Eintracht Erle in die andere Kreisliga-A-Staffel gewechselt und entschloss sich nun zur Rückkehr in den Stadtsüden.

„Das mit Eintracht Erle hat aus zeitlichen und beruflichen Gründen nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Da wir jetzt Nachwuchs bekommen und ich auch in Rotthausen wohne, passte der SSV/FCA gut“, erklärt Michel Sabatino seinen Wechsel. Für ihn ist der Klub inzwischen zur Herzensangelegenheit geworden: „Rott­hauen ist für mich ein Stück Zuhause, wie eine richtige Familie. Abgesehen von den Monaten in Erle habe ich im Seniorenbereich immer hier gespielt“, betont er und fügt hinzu: „Ich freue mich deshalb sehr, wieder zurück zu sein.“

Das Ziel mit dem SSV/FCA Rotthausen ist der Bezirksliga-Aufstieg

Glücklich ist auch Michel Sabatinos alter und neuer Trainer Roger Petzke. „Der Kontakt zu Michel ist nie abgerissen, wir haben uns immer wieder um ihn bemüht“, erzählt er. „Michel ist ein lockerer Typ, immer gut drauf und versucht stets, das Beste aus sich herauszuholen. Er hat eine sehr gute Einstellung und kann zudem überall spielen. Er ist enorm wichtig für uns.“

Bis Michel Sabatino mit seinen Kollegen wieder auf dem Platz stehen kann, wird es wegen den aktuellen Corona-Beschränkungen allerdings noch etwas dauern. Für die Zeit danach hat sich der 23-Jährige, der in den vergangenen Jahren stets zum Rotthauser Stammpersonal gehört hat, schon viel vorgenommen. „Ich möchte mit Rotthausen oben mitspielen. Mein Ziel ist es, in den nächsten ein, zwei Jahren in die Bezirksliga aufzusteigen“, sagt er. Bis 2017 kickte der SSV/FCA in jener Liga. Ein Aufstieg wäre die nächste feierliche Rückkehr bei den Rott­hausern.

