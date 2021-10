Gelsenkirchen: Pokal-Derby zwischen zwei Landesligisten

Gelsenkirchen. In der dritten Runde des Fußball-Kreispokals treffen die Gelsenkirchener Landesligisten SV Horst 08 und Viktoria Resse aufeinander.

Das Top-Spiel in der dritten Runde des Gelsenkirchener Fußball-Kreispokals findet auf dem Kunstrasenplatz der Sportanlage Auf dem Schollbruch statt. In einem Duell zweier Landesligisten tritt der SV Horst 08 gegen Viktoria Resse an. Das ergab die Auslosung, bei der Kreis-Superuser Friedhelm Ostrowski als Losfee fungierte. Beide Mannschaften standen sich erst vor zweieinhalb Wochen in der Meisterschaft gegenüber. Die Horster gewannen in Resse souverän mit 7:0.

YEG Hassel gastiert beim Kreisliga-A-Tabellenführer VfL Resse 08

YEG Hassel, der einzige Westfalenligist aus dem Fußballkreis, muss zum Kreisliga-A-Tabellenführer VfL Resse 08. Die SSV Buer ist beim Pokalschreck Preußen Sutum zu Gast. Die zehn Paarungen im Einzelnen: VfB Gelsenkirchen – SSV/FCA Rotthausen, SV Hessler 06 – Beckhausen 05, VfL Resse 08 – YEG Hassel, SV Horst 08 – Viktoria Resse, Adler Ellinghorst – SV Zweckel, Eintracht Erle – BV Rentfort, SF Bulmke – SC Schaffrath, BV Horst-Süd – VfB Kirchhellen, DJK TuS Rotthausen – FC Glückauf Hüllen und Preußen Sutum – SSV Buer.

Die dritte Runde soll am 20. November ausgetragen werden. Die vierte Runde ist für Februar 2022 vorgesehen. (mik)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen und Buer