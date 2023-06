Gelsenkirchen: Nächster Rad-Star sagt für die City-Nacht zu

Nach der Millimeter-Entscheidung 2015: Lars Teutenberg (Mi.) hat sich knapp durchgesetzt bei der City-Nacht in Schaffrath des RC Olympia Buer (ganz li. Michael Zurhausen als Moderator). Der Name Teutenberg taucht auch in diesem Jahr auf der stark besetzten Teilnehmerliste auf.

Gelsenkirchen. Bei der Schaffrather City-Nacht fährt eins der größten Radsporttalente mit. Der Europameister kommt mit einer markigen Ansage nach Gelsenkirchen.

Einen Tag ist es noch hin bis zur 29. City-Night in Schaffrath. Für die Organisatoren des RC Olympia Buer führt die Vorbereitung durch ein ganzes Jahr über die Langdistanz, nun ist für sie das letzte Stück noch mal eine Sprintstrecke. Die hat es in diesem Jahr noch mal in sich. Für das Hauptrennen am Mittwochabend vor Fronleichnam hat nun auch Tim Torn Teutenberg gemeldet.

Bereits im Februar war RC-Vorsitzender Michael Zurhausen an dem 21-Jährigen dran gewesen, da hatte Teutenberg gerade bei den Bahn-Europameisterschaften in Grenchen den Titel im Ausscheidungsverfahren gewonnen.

Tim Torn Teutenberg hat außer dem EM-Titel im Februar bisher unter anderem vier Deutsche Meisterschaften gewonnen und gehört zum deutschen Kader für die Olympischen Spiele 2024 in Frankreich.

RC Olympia Buer: Dienstag kommt Teutenbergs endgültige Zusage

Nachdem sich die RC-Olympia-Organisatoren zuletzt wegen Terminschwierigkeiten weniger Hoffnung auf eine Teilnahme von Teutenberg, der als eines der größten Radsport-Talente in Deutschland gilt, machen konnten, haben sie am Dienstag nun die endgültige Zusage bekommen.

In Teutenbergs Terminkalender tat sich kurzfristig die entscheidende Lücke auf. Nach einem Höhentrainingslager in Teneriffa schiebt Tim Torn Teutenberg einen aktiven Urlaubstag in Schaffrath ein.

Mit welchen Ambitionen, daran besteht kein Zweifel: „Der Sieg muss in der Familie bleiben“, sagt der 21-Jährige.

Denn sein Vater Lars Teutenberg gehört zu den Siegern der City-Nacht. Im Juni 2015 hatte Teutenberg Senior in einem „spektakulären Finish“, wie sich Michael Zurhausen vom RC Olympia Buer erinnert, mit einem Vorsprung von 2 mm vor Dennis Klemme den Sieg gesichert. Das Zielfoto musste vor acht Jahren nach dem knappen Finale entscheiden.

Vor der 29. City-Nacht in Schaffrath (v.li.): Marlo Zurhausen (Organisation RC Olympia Buer), Michael Hornberg (Bäckerei Gatenbröcker), „Gendarm Francois Cruchot aus St. Tropez“. Foto: RC Olympia Buer

Noch vor 14 Tagen, so Michael Zurhausen, hatte Tim Torn Teutenberg signalisiert: Mit einem Start in Schaffrath dieses Jahr dürfte es nichts werden – umso größer ist die Freude beim RC Olympia Buer, dass der Europameister am Mittwochabend in Schaffrath starten kann.

Teutenburg ist zuletzt in Köln zu einem überlegenen Sieg gefahren. In Schaffrath fährt er an diesem Mittwochabend, Start um 20.15 Uhr, bei der 29. City-Nacht um den Preis der Sparkasse über 65 Runden (72 km). Der Abend beginnt um 18.15 Uhr mit dem Start zum Amateure-Preis des Autohauses Basdorf über 50 Runden (60 km).

