Fussball Gelsenkirchen: Gündogan schreibt vor CL-Finale emotionalen Brief an Hessler 06

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen begann Ilkay Gündogan seine Karriere. Zum Champions-League-Finale schmeißt der ManCity-Kapitän eine Party bei seinem Heimatklub.

Wenn Ilkay Gündogan die Fußball-Stars von Manchester City an diesem Samstag (21 Uhr, ZDF/Sky) im Finale der Champions League als Kapitän anführen wird, wird auch beim SV Hessler 06 in Gelsenkirchen genau hingeschaut. Denn bei Hessler 06 lernte der heutige Weltklasse-Mittelfeldspieler als kleiner Junge das Kicken – und seine Wurzeln hat Gündogan nicht vergessen. Anlässlich des Finales gegen Inter Mailand hat der Nationalspieler eine Final-Party im Sportheim an der Kanzlerstraße in Gelsenkirchen organisiert. Speisen und Getränke spendiert Gündogan dabei seinem ehemaligen Verein. Auch das ZDF ist mit einem Kamerateam vor Ort.

„1993 habe ich hier angefangen zu kicken“, schreibt Gündogan in einem Brief an den Hessler 06. „An der Kanzlerstraße habe ich mich in den Fußball verliebt, die ersten Tore geschossen, Tricks und Finten ausprobiert, Siege gefeiert und Niederlagen verkraften müssen.“ Der Verein und das Umfeld bei den Gelsenkirchener haben den Grundstein für seine Karriere gelegt, erklärt der 32-Jährige: „Jetzt als Profi zurückzublicken und zu sagen, dass ich bei Hessler 06 das Fußballspielen erlernt habe, erfüllt mich mit Stolz.“

Ilkay Gündogan hat Hessler 06 schon bei Kunstrasen-Projekt unterstützt

Ein Bild aus frühen Jugendzeiten: 1993 begann Ilkay Gündogan (rechts) bei Hessler 06 in Gelsenkirchen mit dem Fußballspielen. Foto: Hessler 06

In seinem Brief betont der gebürtige Gelsenkirchener Gündogan, dass er bei Hessler 06 nicht nur sportlich, sondern auch menschlich viel gelernt habe. „Ihr habt mir gezeigt, wie wichtig Teamgeist und Zusammenhalt sind und Werte vermittelt, die über den Sport hinausgehen. Dafür bin ich sehr dankbar“, so der 66-fache deutsche Nationalspieler.

Schon in der Vergangenheit hat sich Ilkay Gündogan mehrfach für seinen Heimatverein Hessler 06 engagiert – etwa im Jahr 2021, als er den Klub finanziell beim Bau eines Kunstrasen-Platzes unterstützte. Von den 300.000 Euro, die der Verein für das neue Grün bereitstellen musste, zahlte Gündogan den Großteil.

