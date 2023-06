Gelsenkirchen: Ex-Handballerin überrascht als Vizemeisterin

Yvette Frings mit Erfrischung bei der Tretroller-Meisterschaft in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen/Dorsten. Dass die Dorstenerin Yvette Frings Deutsche Vizemeisterin bei der Tretroller-DM wurde, ging im unübersichtlichen Getümmel fast unter.

Was Durchsetzungsvermögen angeht, muss Yvette Frings niemand etwas vormachen. Die ehemalige Bundesliga-Handballerin weiß genau, was Kampfgeist bedeutet. Und genau den stellte sie bei ihrer Teilnahme an der Deutschen Tretroller-Meisterschaft auf der Strecke rund um die Gelsenkirchener Zeche Hugo unter Beweis. Die Dorstenerin wurde bei der kraftraubenden Hitzeschlacht Zweite, aber aufgrund der unübersichtlichen und nach Altersklassen unterteilten Siegerliste schlichtweg vergessen.

Frings konnte ihre Position nur schwer einschätzen

„Ich bin offiziell Deutsche Vizemeisterin“, sagt Yvette Frings, die allerdings im Rennverlauf zwischenzeitlich nur schwer einschätzen konnte, wie es für sie läuft. „Zwischendurch wusste ich nicht, auf welchem Platz ich bin. Das war etwas unübersichtlich, weil nur die Gesamtrundenzahlen der Männer angezeigt wurden. Wir Frauen hatten weniger Runden zurückzulegen. Im Rennen und bei der Hitze verliert man dann schon mal den Überblick, wen man da wie oft überholt hat“, sagt die 44-Jährige.

Alte Zeiten: Yvette Frings (Mitte) als Handballerin im Trikot von Teutonia Riemke. Foto: Karl Gatzmanga / WAZ Foto: Foto: Karl Gatzmanga / WAZ / WAZ

Sechs Wochen vor der DM kam die Anfrage

Sechs Wochen vor der Deutschen Tretroller-Meisterschaft wurde Frings von André Thiemann, dem Präsidenten des Deutschen Tretroller Verbands, angesprochen, ob sie bei den Titelkämpfen in Gelsenkirchen mitmachen möchte.

Frings: „In Gelsenkirchen hat es gut geklappt“

Frings: „Ich habe mich dann sechs Wochen darauf vorbereitet und einfach geschaut, was ich schaffen kann. Vor der Meisterschaft bin ich einmal die Strecke in Gelsenkirchen probegefahren. Für das Rennen habe ich einen Rennscooter zur Verfügung bestellt bekommen. Und es hat dann gut geklappt.“

Yvette Frings kam nach 1:25,34 Stunden unfallfrei ins Ziel und holte sich bei ihrer ersten Langstrecken-Teilnahme sogar eine Auszeichnung ab. Ab September ist sie im Dogscooter-Bereich am Start.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen und Buer