Gelsenkirchen: Diesen Traum hat SSV/FCA-Kapitän Sabatino

Gelsenkirchen. Michel Sabatino wurde mit dem SSV/FCA Rotthausen in der letzten Saison Zweiter. Ehrfurcht vor Meister Sportfreunde Bulmke zeigt er keine.

Als amtierender Vizemeister der Fußball Kreisliga A2 hat sich der SSV/FCA Rotthausen einen gewissen Stellenwert erarbeitet. Das Team geht selbstbewusst in die Spielzeit 2023/2024.

Rotthausen: Sabatinos „harte“ Spielführer-Nummer

„Wir wollen in der kommenden Saison wieder vorne angreifen“, sagt Kapitän Michel Sabatino im Gespräch mit der WAZ. Der Routinier, der bis auf einen kurzen Halbjahres-Abstecher zu Eintracht Erle immer das SSV/FCA-Trikot trug, nimmt seine Rolle als Spielführer mit Humor: „Das ist schon eine harte Nummer. Ich gebe den Jungs die Kleiderordnung vor. Wer dann trotzdem mit einem anderen Shirt erscheint, muss zahlen. Ich reiche das dann an den Mitspieler, der den Strafenkatalog führt, weiter. Da kommt in der Saison schon mal was zusammen. Die eine oder andere Vereinsfeier kann man davon bezahlen.“

Sabatino hat Platz eins nicht vorzeitig abgeschrieben

In der vergangenen Saison waren die Sportfreunde Bulmke in der Kreisliga A2 das Maß aller Dinge, scheiterten dann aber im Aufstiegsspiel an der Reserve der SSV Buer. Bulmke hat für das neue Spieljahr die nächsten Anlauf Richtung Bezirksliga angekündigt. Sabatino hat das zwar mitbekommen, zeigt sich aber relativ unbeeindruckt: „Ich habe deswegen den ersten Platz für uns bestimmt nicht abgeschrieben. Am Ende ganz oben zu stehen, das wäre ein Traum. Bulmke hat nach der letzten Saison viele Spieler mit Erfahrung verloren. Da muss man erst einmal abwarten.“

SSV/FCA Rotthausen-Trainer Roger Petzke glaubt, dass es bei der Titelfrage nicht nur um Bulmke geht. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

SSV/FCA-Trainer Petzke: „Die Mischung stimmt“

SSV/FCA-Trainer Roger Petzke, der Sabatino als „feinen Spieler“ charakterisiert, „der unseren Verein lebt“, sieht sein Team gut aufgestellt. „Unsere Mannschaft ist fast komplett zusammengeblieben. Wir haben zwei, drei gute Leute dazugeholt. Die Mischung stimmt. In der letzten Saison hatten wir nur sechs Punkte Rückstand nach ganz oben und haben ein Duell gegen die Sportfreunde Bulmke gewonnen. Ich denke, dass es bei der Meisterfrage nicht nur um Bulmke geht. Da kommen sechs, sieben Mannschaften in Frage, die durchaus etwas bewegen können“, skizziert Petzke, der außerdem betont: „Die Konstellation ist in der Kreisliga in dieser Saison anders, weil danach die eingleisige Kreisliga kommt. Auch das muss man im Auge behalten.“

Tim Petzke soll nach der Winterpause mitmischen

Im Herbst soll Roger Petzkes Sohn Tim, der früher in der U19 von Rot-Weiss Essen spielte, wieder Fahrt aufnehmen. Der mittlerweile 32-jährige Offensivmann zog sich in der letzten Spielzeit einen Kreuzbandriss zu. Roger Petzke: „Im November kann er wieder mit dem Training anfangen. Eventuell steht er uns dann nach der Winterpause zur Verfügung.“

