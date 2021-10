Gelsenkirchen: Die Pickleball-Elite kommt am Wochenende

Die Deutschen Pickleball-Meisterschaften werden am Wochenende in Gelsenkirchen ausgespielt.

Gelsenkirchen. Wer den Trendsport Pickleball sehen will, sollte am Wochenende nach Erle kommen: Die deutsche Meisterschaft wird in Gelsenkirchen ausgespielt.

Am kommenden Wochenende ist die deutsche Pickleball-Elite in Gelsenkirchen zu Gast. Von Freitag bis Sonntag findet in den Sporthallen der Gesamtschule Berger Feld die zweite deutsche Meisterschaft im Pickleball statt – einer Trendsportart, die Elemente aus Badminton, Tischtennis und Tennis vereint.

In drei Altersklassen und den Disziplinen Einzel, Mixed und Doppel spielen über 100 Teilnehmer aus ganz Deutschland um den Titel. Los geht’s am Freitag um 11 Uhr mit den Einzel-Partien, die Mixed- und Doppel-Wettkämpfe starten am Samstag und Sonntag jeweils um 10 Uhr. In den Hallen gilt die 3G-Regel, Zuschauer müssen also geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Ausrichter ist erneut der Pickleballclub Buer, der die Deutsche Meisterschaft auch im vergangenen Jahr organisiert hat.

Pickleball: Bueraner treten bei den Meisterschaften an

„Diesmal ist die Hütte voll, wir haben wesentlich mehr Zusagen als 2020“, freut sich Organisator Fritz Kopkau über die hohe Teilnehmerzahl. Der 71-Jährige vom Pickleballclub Buer wird auch selbst zum Schläger greifen und versuchen, die Silbermedaille im Herren-Doppel aus dem Vorjahr zu wiederholen.

Darüber hinaus werden sechs weitere Bueraner Vereinskollegen an den Start gehen: Fritz Kopkaus Sohn Andreas, Klaus Richter, Tanja Fladerich, Steffen Hallen sowie Andrea und Thorsten Banna. 2020 holten die Bueraner bei der Deutschen Meisterschaft insgesamt vier Medaillen. Wie die Chancen diesmal stehen? „Es wird schwieriger, weil es mehr Teilnehmer gibt“, sagt Fritz Kopkau. „Ich, zum Beispiel, wäre schon froh, wenn ich unter die ersten sechs komme.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen und Buer