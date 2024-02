Gelsenkirchen Devils: Neue Liga und intensive Talentsuche

Die Footballer der Gelsenkirchen Devils gehen in der Saison 2024 in der Verbandsliga NRW Ost an den Start.

Gelsenkirchen Die Devils freuen sich in dieser Saison auf zwei Derbys. Am Samstag ist Rhein Fire-Linebacker Kensy beim Jugend-Tryout in Gelsenkirchen zu Gast.

Gelsenkirchens „Mannschaft des Jahres“ wechselt die Liga: Die Gelsenkirchen Devils sind zur neuen Saison, die Ende April beginnt, in die Verbandsliga NRW Ost eingeteilt worden. „Wir freuen uns auf zwei Lokal-Duelle gegen die Bochum Rebels und die Recklinghausen Chargers. Das sind kurze Wege und interessante Spiele“, sagt Maxi Groepler, der seine aktive Karriere nach der letzten Saison beendet hat und nun Mitglied des großen Devils-Trainerstabs ist.

Komplett neue Gegner für die Devils

In der Sechser-Liga bekommen es die Gelsenkirchener außerdem mit den Rheine Raptors, den Siegen Sentinels und den Lippstadt Eagles zu tun. Groepler: „Das sind für uns komplett neue Gegner. Aber wir freuen uns auf diese Herausforderungen.“ Am 23. März steigt die Generalprobe für die Devils. Dann kommt NRW West-Verbandsligist Remscheid Amboss zum Benefizspiel ins Fürstenbergstadion.

Maxi Groepler, Mitglied des Devils-Trainerstabs. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Jugend-Tryout in der Halle Fersenbruch

Die Gelsenkirchen Devils setzen jetzt noch stärker auf Talentförderung. Am Samstag steigt ab 10 Uhr ein Jugend-Tryout in der Halle Fersenbruch. Von 10 bis 12 Uhr können die Jahrgänge von 2009 bis 2014 mittrainieren. Von 12 bis 14 Uhr sind die Jahrgänge 2005 bis 2008 eingeladen. Maxi Groepler: „Wir haben bisher 50 bis 60 Jugendspieler und wollen das Fundament noch weiter ausbauen. Wir tun auch etwas für die Talentsuche, gehen vor die Tür, sind in sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram oder TikTok aktiv.“

Rhein Fire-Linebacker Marius Kensy (weißes Trikot) gibt beim Devils-Tryout am Samstag Autogramme. Für ihn ist es ein „Heimspiel“. Foto: Marcus Brandt / dpa

Kensy schaut beim Tryout vorbei

Als Schmankerl für die Kids und Jugendlichen, die am Samstag zum Tryout bei den Devils vorbeischauen, wird der ehemalige Devils-Spieler Marius Kensy vor Ort sein. Kensy spielt als Linebacker bei Düsseldorf Rhein Fire in der European League of Football (EFL) und gilt dort als unverzichtbarer Schlüsselspieler. Maxi Groepler: „Marius wohnt in Gelsenkirchen nur ein paar Meter von der Halle, in der unser Tryout stattfindet, entfernt. Er bekommt von uns einen Edding zum Autogramme-Schreiben und wird sicher auch ein paar Tipps auf Lager haben. Marius ist ein bodenständiger Typ ohne Starallüren.“

