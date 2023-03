Gelsenkirchen: Deshalb erwischt es Spitzenreiter SF Bulmke

Gelsenkirchen. Nach 16 Spielen hat es die Sportfreunde Bulmke in der Staffel 2 der Gelsenkirchener Fußball-Kreisliga A erwischt – und so reagiert der Verfolger.

In der Staffel 2 der Gelsenkirchener Fußball-Kreisliga A gab es an diesem Wochenende ein sehr schmales Programm. Es fanden nur vier Spiele statt. Die Partie des Erler SV 08 II gegen den VfL Resse 08 wurde auf Ostermontag verlegt.

SF Bulmke – Adler Feldmark 0:1. Nach 16 Spielen in Folge hat es die Sportfreunde Bulmke erwischt. Sie kassierten mit dem 0:1 gegen Adler Feldmark ihre zweite Niederlage in dieser Saison. „Und das hochverdient“, wie Routinier Ali Vural zugab. „Wir haben keine Bindung zum Spiel gefunden.“

Bulmkes Ali Vural: „Ich hoffe, diese Niederlage war ein Wachmacher für uns“

Die Gäste aus der Feldmark stellten sich sehr geschickt an. Sie machten die Räume zu und ließen die Bulmker nicht zur Entfaltung kommen. Die Sportfreunde taten sich schwer, gefährlich in die Nähe von Adlers Torwart Ibrahim Omeirat zu kommen. Das änderte sich auch nach der Roten Karte für Feldmarks Ziya Besevli nicht (37.).

Im Gegenteil: Drei Minuten nach der Pause erzielte Volkan Yilmaz mit einem von Torhüter Durmus Kara verursachten Elfmeter das Tor des Tages. „Ich hoffe, diese Niederlage war ein Wachmacher für uns“, sagte Ali Vural. „Unser Vorsprung auf den SSV/FCA Rotthausen hat sich auf vier Punkte verringert. Das ist in dieser Liga gar nichts.“

SSV/FCA Rotthausen schlägt Tabellenschlusslicht Kickers Ückendorf 5:1

Tor: 0:1 Volkan Yilmaz (48., Foulelfmeter).

SSV/FCA Rotthausen – Kickers Ückendorf 5:1. Der SSV/FCA gewann gegen das Schlusslicht mit 5:1, ohne ans Eingemachte gehen zu müssen. Nach einer kurzen Anlaufzeit baute der Tabellenzweite einen Druck auf, dem die Gäste von der Bochumer Straße nicht gewachsen waren. „Ich bin gar nicht böse, dass der Sieg nicht höher ausfiel, was durchaus möglich gewesen wäre“, sagte Rotthausens Trainer Roger Petzke. Er fand die Vorstellung seiner Mannschaft in Ordnung, freute sich aber noch mehr über das Ergebnis in Bulmke. „Der Rückstand beträgt nur noch vier Punkte, und wir sind gut drauf.“

Tore: 1:0 Michal Jacek Bonkowski (12.), 2:0 Erdem Polat (41.), 3:0 Engin Polat (56.), 3:1 Daniel Valentin (71.), 4:1 Tim Petzke (73.), 5:1 Robin Sellke (86.).

Nach dem 2:2 treffen Alexander Begalke und Mert Polat für die SG Eintracht 07/12

BW Gelsenkirchen – SG Eintracht 07/12 2:4. Der Aufwärtstrend der Eintracht hält an. Dank des 4:2 bei BW Gelsenkirchen auf dem tiefen Ascheplatz am Schürenkamp sollten sich die Ückendorfer endgültig aus dem Abstiegskampf verabschiedet haben. „Wir konnten die Tendenz der vergangenen Partien bestätigen“, sagte Trainer Thorsten Schnürpel. „Wir haben völlig verdient gewonnen.“ Der Gastgeber glich zweimal einen Rückstand aus. Aber nach dem dritten Treffer für die SGE mitten im Platzregen und in der Schlussminute konnte Blau-Weiß nicht mehr kontern. Stattdessen gelang den Ückendorfern auch noch das 4:2.

Tore: 0:1 Philipp Schnürpel (10.), 1:1 Malek Ali.-Khan (26.), 1:2 Mats Daniel (45.), 2:2 Haisam Ali Khan (47.), 2:3 Alexander Begalke (90.), 2:4 Mert Polat (90.).

Union Neustadt – ETuS Bismarck 2:1. Die Neustädter machten einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Ein Doppelschlag kurz vor der Pause brachte die siegbringenden Tore.

Tore: 0:1 Yazan Ahmad (32.), 1:1 Sinan Maras (44.), 2:1 Kevin Koppers (45.). (mik)

