Bezirksliga-Fußball gibt es an diesem Sonntag in Gelsenkirchen nur im Jahnstadion. Der SV Hessler 06 empfängt die SF Merfeld. Die Spvgg Erle 19 und der SC Hassel müssen nach Gladbeck, Westfalia 04 ist in Recklinghausen zu Gast.

SV Hessler 06 – SF Merfeld

An Torchancen mangelte es beileibe nicht. Aber trotzdem hat der SV Hessler 06 an den vergangenen drei Spieltagen nicht ein einziges Mal ins gegnerische Schwarze getroffen. Besonders eklatant war die Diskrepanz zwischen Aufwand und Ertrag am vergangenen Sonntag bei der 0:1-Auswärtsniederlage gegen die Spvgg Erle 19.

Deshalb sieht Trainer Holger Siska für das Heimspiel am Sonntag gegen den Tabellensiebten SF Merfeld durchaus auch positive Aspekte. „Wir sind“, betont er, „in keinem der drei Spiele, die wir zuletzt verloren haben, an die Wand gespielt worden. Man hat in allen Spielen gesehen, dass wir in der Lage sind, in der Bezirksliga mitzuhalten.“

Mittlerweile scheint die schwache Torausbeute auch eine Frage des Kopfes zu sein. „Die Jungs gehen sehr selbstkritisch mit sich um, machen sich vielleicht selbst zu viel Druck“, teilt Holger Siska mit. Er hofft, dass endlich der Knoten platzt, auch bei seinem etatmäßigen Torjäger Michael Krakala. Ob der ehemalige Sutumer und auch Bastian Lübeck und Lukas Siska eingesetzt werden können, ist allerdings noch ungewiss. Julian Hellmich wurde wegen seiner in Erle erhaltenen Roten Karte für drei Meisterschaftsspiele gesperrt.

BV Rentfort – Spvgg Erle 19

Auf das Glück sollte sich die Spvgg Erle 19 im Auswärtsspiel beim Tabellendritten BV Rentfort nicht verlassen. Das haben die Lila-Weißen am vergangenen Sonntag bei ihrem 1:0-Sieg gegen Hessler 06 wohl für die gesamte Hinrunde aufgebraucht. „Aber vielleicht erwischt unser Torwart Benjamin Baschek ja noch einmal so einen Sahnetag“, merkt Trainer Rainer Sowa schmunzelnd an.

Darauf möchte sich der Coach des Tabellenachten jedoch nicht verlassen. „Wir müssen uns anders präsentieren, wir müssen enger, kompakter stehen“, fordert er. Gegen Hessler 06 war mit der Rumpf-Truppe spielerisch nicht mehr möglich, aber jetzt hat er sechs personelle Möglichkeiten mehr im Kader. Bastian Wiegand, Nicolai Riße, Mirko Zedler, Maurice Buczkowski, Christopher Rausch und Ersatztorwart Henning Wagner stehen als zusätzliche Alternativen zur Verfügung.

Den kurzen Weg in den Gladbecker Norden tritt Rainer Sowa mit großem Respekt an. „Die Rentforter sind ein echtes Kaliber“, sagt er. Aber er fügt auch hinzu: „Wenn wir unser Leistungsvermögen abrufen, werden wir auch an der Hegestraße gegenhalten können.“

VfB Kirchhellen – SC Hassel

In der vergangenen Saison fuhr der SC Hassel am sechsten Spieltag den ersten Sieg ein. Eigentlich ist das ein gutes Omen für das Auswärtsspiel an diesem Sonntag beim Tabellenzehnten VfB Kirchhellen. Aber Trainer Tim Kochanetzki will sich nicht auf die Magie der Zahlen verlassen. „Wenn wir eine solche Einsatzbereitschaft und Leidenschaft an den Tag legen wie zuletzt bei unserer 0:2-Niederlage gegen Spitzenreiter TSG Dülmen, dann brauchen wir uns vor keiner Begegnung Sorgen zu machen“, betont er. „Es kommt nur auf uns an.“

Mit lediglich einem Punkt aus fünf Spielen liegt sein Team immer noch am Ende der Tabelle. Marco Jeremias darf nach Ablauf seiner Gelb-Rot-Sperre wieder mitwirken, und auch Bastian Meyer kehrt zurück, aber dafür haben die Hasseler jetzt ganz andere personelle Nöte. Es fehlt ein Torwart. Marcel Hutsch muss wegen eines gebrochenen Fingers wohl noch mindestens vier Wochen pausieren. Sein Ersatzmann Christian Bosnjak steht aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. „Ich werde wohl einen Torhüter aus der zweiten Mannschaft mitnehmen“, sagt Tim Kochanetzki, der ohne Domenico Di Bari und Jannik Lambertz auskommen muss.

Genclikspor RE – Westfalia 04

Westfalia 04 hat aufregende Tage hinter sich. Im Seniorenbereich der Bismarcker gab es einen Corona-Verdachtsfall, weshalb Spielertrainer Niklas Zacharias vorsorglich das Training der ersten Mannschaft am Montag und am Dienstag ausfallen ließ. Der Verdacht hatte sich glücklicherweise nicht bestätigt. Deshalb konnte sich der Tabellenzwölfte ab Mittwoch voll und ganz auf das Spiel bei Genclikspor Recklinghausen konzentrieren.

„Das wird eine schwierige Aufgabe für uns“, sagt Niklas Zacharias. Neuling Genclikspor hat seine beiden vergangenen Partien gewonnen und liegt jetzt drei Plätze und zwei Punkte vor Westfalia 04. „Wir können vorbeiziehen, und das wollen wir auch. Wir haben unsere bisherigen Auswärtsspiele alle verloren. Damit kann ich nicht gut leben“, fügt der 32-Jährige hinzu. Batuhan Van fällt wegen seiner Rot-Sperre aus. Berkan Güner steht aus Studiengründen nicht zur Verfügung. Fraglich ist der Einsatz von Niklas Zacharias (Adduktorenprobleme).