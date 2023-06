Gelsenkirchen: Buers Reserve schafft den Bezirksliga-Sprung

Gelsenkirchen Riesenjubel bei der SSV Buer! Im Aufstiegsspiel zur Bezirksliga behielt das Team von Trainer Seldin Malkoc die Nerven.

Die Reserve der SSV Buer hat den Sprung in die Fußball-Bezirksliga geschafft. Im Aufstiegsspiel gegen die Sportfreunde Bulmke behielten die Rothosen, die auf dem neutralen Platz im Jahnstadion von rund 300 Fans unterstützt wurden, mit 2:1 (1:0) die Oberhand.

Willger trifft aus der Distanz

Nach ausgeglichener Anfangsphase gingen die Bueraner durch Eigengewächs Ben Willger in Führung. Willgers Distanzschuss schlug unhaltbar für Bulmkes Torwart Cenk Balci unter der Latte ein (34.).

Nach dem Seitenwechsel mühten sich die vom ehemaligen Schalker Bundesligaprofi Sascha Wolf trainierten Bulmker um den Ausgleich, hatten aber Glück, dass Buers Routinier Michael Krakala nach einem schnell vorgetragenen Angriff aus 18 Metern nur knapp am Pfosten vorbeizielte (55.). Die große Chance zum Ausgleich vergab für die Sportfreunde Halil Kicialp, der auf Vorlage von Routinier Ali Vural genau auf Buers Torwart Justin Wrobel schoss (59.).

SSV-Torjäger Steffen Dörpinghaus, der durch seine 51 Treffer maßgeblichen Anteil an der Bueraner Meisterschaft in der Kreisliga A1 hatte, stellte im Aufstiegsspiel mit seinem Treffer zum 2:0 die Weichen auf Sieg (78.). Das Bulmker Anschlusstor durch Semih Cetin (90.) kam zu spät. Was folgte, war großer Jubel in Rot und Weiß.

