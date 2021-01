Gelsenkirchen: Arminia Hassel holt verlorene Söhne zurück

Hassel. Fünf ehemalige Arminen kehren zurück. Vom Torwart bis zum Stürmer ist alles dabei. Der Klub peilt den Aufstieg in die Fußball-Kreisliga A an.

Alte Besen kehren nicht nur, sondern spielen hoffentlich auch gut: Das ist das Motto des Fußball-B-Kreisligisten DJK Arminia Hassel in der winterlichen Transferperiode. Die Arminen haben die Corona-Pause genutzt, um gleich fünf verlorene Söhne zurück an die Valentinstraße zu holen. Kevin Saalbach (zuletzt SC Werden-Heidhausen II), Marcel Schauer (MTV Union Hamborn), Leon Schwikowski (SV Westerholt), Fatih Isik (SC Hassel III) und Kevin Böhnke (FC Recklinghausen) kickten allesamt bereits für die Blau-Gelben und kehren nun an ihre alte Wirkungsstätte zurück.

Die Arminia hat sich damit auf allen Positionen verstärkt: Kevin Saalbach ist als zweiter Torwart hinter Stammkeeper Patrick Valenta geplant, Fatih Isik soll die Abwehr zusätzlich stabilisieren, Leon Schwikowski im linken Mittelfeld für Furore sorgen und Marcel Schauer als Stürmer für die nötigen Tore sorgen. Kevin Böhmke ist derweil – abgesehen vom Tor – überall flexibel einsetzbar.

Arminia Hassel will in der nächsten Saison aufsteigen

Trainer Michel Saalbach, der bei den Hasselern auch das Amt des Vorsitzenden innehat, freut sich sehr über die Rückkehr seines Bruders Kevin und die der anderen ehemaligen Arminen: „Wir haben gezielt Spieler geholt, die unser Umfeld kennen und schon mal bei uns waren. Wir leben nun mal von unserem familiären Umfeld. Bei allen fünf mussten wir nicht überlegen. Ihre Qualität wird uns fußballerisch weiterbringen.“

Da noch unklar ist, ob und wenn ja, wann die aktuell wegen Corona unterbrochene Saison fortgesetzt wird, hat Michel Saalbach seine Neuzugänge bereits mit Blick auf die kommende Spielzeit ausgewählt. Dann wollen die Arminen in der Kreisliga B1 nämlich über den momentanen achten Platz hinauskommen: „Unser Ziel ist es, im nächsten Jahr um den Aufstieg mitzuspielen“, verrät Michel Saalbach. „Wir hoffen, dass in dieser Saison zumindest die Hinrunde zu Ende gespielt wird. Dann könnten mit dem Erler SV 08 II und Schwarz-Blau Gladbeck zwei Topfavoriten aufsteigen, so dass unsere Chancen im nächsten Jahr ziemlich gut stehen würden.“

