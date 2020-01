Fußball-Lenker trifft Schach-Denker

Im Buerschen Kunstmuseum herrscht gewohnte Stille. Doch plötzlich ertönt im hinteren Teil des Gebäudes ein Klicken, das Pferd von Jens-Stefan Kyas erobert das Feld eines Bauern. Landwirtschaft mitten im Museum? Nein, hier ist gerade die Bezirksjugendmeisterschaft im Schach zu Ende gegangen - mit Jens-Stefan Kyas von Schwarz-Weiß Oberhausen als Gewinner. Die Freude über die Qualifikation für die Verbandsmeisterschaften hält den 17-Jährigen aber nicht davon ab, die abschließende Partie noch vor der Siegerehrung bis ins kleinste Detail zu analysieren. Vor dem Schachbrett sitzend fliegen seine Hände förmlich über die einzelnen Figuren, um sie gemäß den Stellungen aus dem Duell zu platzieren. Dabei murmelt er Zahlen- und Buchstabenkombinationen wie „F4, C7 und D2“.

Max Grüger steht staunend daneben – in seinem Jogginganzug des FC Schalke 04. Vor einer Stunde war der 14-Jährige noch mit den U15-Fußballern des FC Schalke 04 im Einsatz und zog beim 9:0-Testspielsieg über die SSV Buer im Mittelfeld die Fäden. Frisch geduscht schaut er sich nun das Treiben auf dem Schachbrett an. Als Jens-Stefan Kyas fertig ist, setzt sich Max Grüger ihm gegenüber. Für ein besonderes Gespräch zwischen Stratege und Athlet, zwischen Fußball-Lenker und Schach-Denker.

Max Grüger: Jens, ich habe gerade bei deiner Nachanalyse etwas den Überblick verloren. Erzähl doch noch einmal in Ruhe, was du da gemacht hast.

Jens-Stefan Kyas Ich habe die einzelnen Züge nachgestellt. Dafür schreiben beide Spieler die Züge während der Partie auf einen Zettel. Ich finde es sehr interessant, die Ideen des Gegners zu verstehen und zu sehen, was ich hätte besser machen können. Die Zettel mit den Zügen hefte ich dann in eine Mappe ein. Andere speichern die Züge in einer Datenbank. Ich mag es lieber analog, auch wenn ich damit vielleicht etwas altmodisch bin (lacht).

Seit wann spielst du schon Schach und wie bist du überhaupt zu dieser Sportart gekommen?

Ich spiele seit 13 Jahren Schach und habe es früher mit meinem Großvater gespielt. Anschließend war ich dann im Kindergarten in einer Schach-Gruppe und bin mit sechs Jahren auch in einen Verein gegangen. Wie war das bei dir und dem Fußball?

… Schach ist für mich ja komplettes Neuland, ich habe noch nie Schach gespielt. Was macht dir daran so viel Spaß?

Ich bin von Person aus kein Motoriker. Körperlicher Sport ist nicht so meins. Bei Schach kommt es ja auf Strategie an, das ist komplex. Ich mag das.

Musst du denn auch regelmäßig trainieren oder wie bereitest Du Dich auf solche Turniere wie die Bezirksjugendmeisterschaft vor?

Wir haben in unserem Schachverein freitags immer einen Spielabend, da spiele ich gegen meine Vereinskollegen. Bis vor ein paar Jahren gab es auch weitere Trainingseinheiten, bei denen ich mitgemacht habe. Weil es die aber nicht mehr gibt, mache ich das selbst.

Und wie trainierst Du dann?

Zum Beispiel mit Schachbüchern. Darin stehen unter anderem bestimmte Eröffnungsvarianten. Ich lerne dann die ersten Züge auswendig, damit ich sie in der Partie anwenden kann. Aber am besten lernt man Schach immer noch übers Spielen. Wie häufig trainiert ihr?

Jeden Tag, außer mittwochs. Wenn die Schule vorbei ist, gehe ich direkt zum Training. Und am Wochenende haben wir dann ein Spiel. Hast du denn noch andere Hobbys?

Ja, ich spiele Tuba in einem Orchester. Das kollidiert manchmal ein bisschen mit dem Schach, deshalb muss ich eine gute Mitte zwischen beidem finden. Bleibt bei dir überhaupt noch Zeit für andere Dinge abgesehen vom Fußball?

Nicht viel. Wenn sich meine Freunde nach der Schule noch treffen oder noch etwas essen gehen, muss ich halt zum Training. Da kann ich nun mal nicht mitkommen.

Stört dich das nicht?

Naja, schön ist das natürlich nicht. Aber das ist schon seit zwei Jahren so. Vorher hatte ich noch relativ viel Freizeit, danach ist es immer weniger geworden. Trotzdem macht es mir Spaß, zum Training zu gehen. Ich will mich ja verbessern, damit ich beim Spiel in der Startelf stehe.

Aber dann ist der Leistungsdruck bestimmt hoch, oder?

Ja, gerade wenn neue Spieler hinzukommen, die den Konkurrenzkampf erhöhen. ….. Gibt es Leistungsdruck im Schach auch?

Das kommt darauf an, wo man spielt. Ich persönlich habe keinen Leistungsdruck. Aber es gibt sicherlich auch Vereine, die jedes Jahr versuchen, bei den NRW-Jugendeinzelmeisterschaften mitzuspielen. Da ist der Druck höher. Ich spiele Schach, weil es mein Hobby ist. Wenn du jetzt schon so viel für den Fußball opferst, möchtest du doch sicher mal Profi werden, oder?

Ja, das ist mein großes Ziel. Aber jetzt will ich mich erstmal weiterentwickeln und Neues dazulernen. Schließlich ist das auch ein schwieriger Weg. Für dich geht es jetzt ja zu den Verbandseinzelmeisterschaften. Was ist da für dich drin?

Ich habe jetzt nicht das klare Ziel, mich für die NRW-Einzelmeisterschaften zu qualifizieren. Das wäre schön, aber da bin ich realistisch. Ich möchte ein gutes Turnier spielen und Spaß haben.

Roll will Schach ins Rollen bringen: Der Brettsport geht neue Wege, Jugendturnier wird mit Kultur verknüpft

Feiner Zug: Der stellvertretende Spielleiter Philipp Roll Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Rauchende Köpfe über dem Schachbrett und im Hintergrund Gemälde und Skulpturen: Nachdem die Bezirksjugendmeisterschaft im vergangenen Jahr in einer Kletterhalle stattgefunden hatte, wählten die Veranstalter mit dem Buerschen Kunstmuseum auch für das jetzige Schach-Turnier einen besonderen Austragungsort.

„Im Vorjahr haben wir die Meisterschaft mit Sport verknüpft, diesmal mit Kultur. Wir wollen möglichst oft in solchen öffentlichen Räumen spielen, um Schach populär zu machen“, erklärt der stellvertretende Jugendbezirksspielleiter Philipp Roll.

Insgesamt acht Spieler aus verschiedenen Altersklassen nahmen am Turnier teil. Neben dem Gesamtsieger und Gewinner der U18, Jens-Stefan Kyas, sicherten sich auch Gabriel Ruhmann (U16/SV Bottrop) und Ramin Nashir (U14/ SK Hervest-Dorsten) durch den Sieg in ihren Jahrgängen ein Ticket für die Meisterschaft auf Verbandsebene. Für Finn Blanc reichte es dagegen nicht zum Weiterkommen. „Ich habe dreimal verloren und nur zweimal gewonnen. Aber das war auch erst mein zweites Turnier“, sagte der 15-Jährige, „ich werde Ostern noch einmal an einem Turnier teilnehmen. Hoffentlich bin ich da besser.“