Herten. Gleich am ersten Wochenende des neuen Jahres spielt der Billard-Club Grüner Tisch Buer in der 2. Dreiband-Bundesliga wieder um Punkte.

Für Grüner Tisch Buer geht’s früh im Jahr weiter

Nur drei Tage nach dem Jahreswechsel geht es in der 2. Dreiband-Bundesliga für den Billard-Club Grüner Tisch Buer wieder um Punkte. Und um wichtige zudem auch. Denn vor den letzten beiden Hinrundenspieltagen liegen die Bueraner als Tabellenvierter fünf Punkte hinter der Spitze. Und der Rückstand soll natürlich nicht größer werden.

Doch am Samstag (14 Uhr) geht es zum ABC Merklinde nach Castrop-Rauxel. Ein ganz schwerer Brocken. Schließlich spielt für den noch ungeschlagenen Tabellenzweiten, der drei Zähler mehr als GT Buer auf dem Konto hat, der amtierende Weltmeister Torbjörn Blomdahl. Der in Deutschland lebende Schwede gewann Ende November 2019 in Dänemark zum sechsten Mal in seiner Karriere den Titel. Stefan Galla wird es gegen ihn nicht leicht haben, ebenso wenig wie sein Bruder Markus gegen Markus Dömer sowie Stefan Hetzel gegen Jörg Ikenmeyer und Norbert Ohagen gegen Dirk Wörmer. Ganz nebenbei richten sich die Blicke beider Mannschaften an dem Tag aber auch zu einem anderen Spitzenspiel, wenn der Tabellenführer AGB Xanten auf den Dritten, die BG Coesfeld, trifft.

Am Sonntag in Witten gegen die Zweitvertretung des Bundesligisten BC Crengeldanz sollte es dann einfacher werden. Witten II wird wohl mit Fabian Blondeel, Edgar Bettzieche, Simon Blondeel und Berkutay Göncüoglu ans Billard gehen. In diesem Spiel muss dann unbedingt ein Sieg her, wenn die Bueraner in der Rückrunde noch eine Chance auf den ersten Platz und die Rückkehr in die 1. Bundesliga haben wollen.